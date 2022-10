Disney+ annuncia Tatami Time Machine Blues, un anime molto interessante che sta ottenendo un buon successo tra pubblico e critica nel corso degli ultimi tempi.

Come ben sapete Crunchyroll e Netflix sono tra le piattaforme streaming più “agguerrite” per quanto riguarda il medium anime, mentre Prime e in questo caso anche Disney+ cercano di fare la loro parte.

Nonostante queste ultime siano indietro rispetto alla concorrenza, Disney oltre a franchise famosi come Marvel e Star Wars a quanto pare sta spingendo anche sul medium anime, visto che la piattaforma streaming ha “soffiato” Bleach da Crunchyroll, accaparrandosi così un prodotto di qualità che avrà milioni di utenti.

Disney+ annuncia la trasmissione di un nuovo anime!

L’acquisizione di Bleach ha dato ovviamente il via a una catena molto interessante, visto che oggi siamo qui ad annunciare il nuovo anime che sarà trasmesso sulla famigerata piattaforma streaming. Tatami Time Machine Blues arriverà di prepotenza su Plus, per la gioia di numerosi appassionati.

La serie in questione sarà prodotta da Science SARU, la casa di animazione responsabile di Devilman Crybaby, un altro capolavoro animato presente su Netflix. L’opera è tratta dall’universo “Tatami” iniziato con un romanzo giapponese del 2004. Successivamente è arrivato un’anime nel 2010 e questo discusso è il sequel.

Disney+ ha “soffiato” Bleach a Crunchyroll e Netflix!

Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente fatto il suo debutto e fin da subito ha regalato una ending molto molto speciale e singolare: un vero tributo all’opera. L’anime è stato interrotto per dieci lunghi anni e ora finalmente il pubblico può gustarsi la parte finale del manga in versione animata.

L’”ending” in questione, come accennato è appunto un tributo all’anime originale e la canzone Intitolata “Rapport” e interpretata da Tatsuya Kitani. Tutto arriva da CB.

Il ritorno di Bleach ha scatenato l’emozione dei fan, che col trascorrere del tempo hanno sempre di più acquisito il franchise, portandoselo per sempre nel cuore. Per questo La Guerra dei Mille Anni è un importante ritorno, visto che chiude la storie aperta agli inizi del 2000 in versione anime.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riproposizioni da parte di un qualunque studio.

