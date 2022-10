Bleach è tornato sul piccolo schermo dopo dieci anni e i festeggiamenti ovviamente sono d’obbligo. Durante alcuni dubbi e un tira e molla Disney+ si è accaparrato la trasmissione in simulcast dell’anime a livello internazionale, anche se attualmente sono presenti dei problemi in varie parti del mondo.

Infatti secondo alcune discussioni su Reddit e tramite la pagina di supporto Twitter della nota piattaforma streaming Star+ abbiamo la conferma del problema e ovviamente il tutto deve essere risolto al più presto. I vari problemi si riflettono in Europa e nel resto del mondo, dato che anche in America la pubblicazione della puntata è ancora incerta.

In calce potete vedere alcuni clienti del servizio che discutono con il supporto di Disney+ (che noi abbiamo ripreso da Comic Book), confermando il problema che al momento non ha ricevuto una vera risposta risolutiva a quanto pare. Si parla di alcuni problemi di licenza ma da come vedete le conversazioni non accennano davvero a nulla.

l’America Latina e l’Europa in sintesi non possono ancora vedere il nuovo anime di Bleach, mentre stando agli Stati Uniti d’America la situazione è altalenante. Da come potete vedere anche dalla pagina Twitter dell’assistenza di Star+.

Bleach: Disney+ ha alcuni problemi con il simulcast dell’anime

¡Hola! Agradecemos tu interés en Bleach. En este momento estamos a la espera de confirmación sobre su lanzamiento en Star+. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las novedades. Puedes sugerir en: https://t.co/7yHbJ1GCaZ, "Enviar comentarios". ¡Saludos! — Star+Help (@starplushelp) October 10, 2022

Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente fatto il suo debutto e fin da subito ha regalato una ending molto molto speciale e singolare: un vero tributo all’opera. L’anime è stato interrotto per dieci lunghi anni e ora finalmente il pubblico può gustarsi la parte finale del manga in versione animata.

L’”ending” in questione, come accennato è appunto un tributo all’anime originale e la canzone Intitolata “Rapport” e interpretata da Tatsuya Kitani.

Il ritorno di Bleach ha scatenato l’emozione dei fan, che col trascorrere del tempo hanno sempre di più acquisito il franchise, portandoselo per sempre nel cuore. Per questo La Guerra dei Mille Anni è un importante ritorno, visto che chiude la storie aperta agli inizi del 2000 in versione anime.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riproposizioni da parte di un qualunque studio.

Fonte Comic Book – Reddit – Twitter