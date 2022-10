One Piece nel corso del mese di luglio ha pubblicato il suo primo set ufficiale di carte da gioco collezionabili, e senza manco a dirlo i costi e i valori dei pezzi più rari del set sono già alle stelle.

Ricordiamo che al momento la lingua è solamente in giapponese e successivamente saranno anche pubblicate in inglese, con una data prevista per dicembre 2022; il nome di questo primo set è Romance Dawn.

Come accennato le carte più rare del set si stanno vendendo a prezzi esorbitanti, intorno ai 2.000 – 3.000 dollari a pezzo, e tra queste troviamo anche quella raffigurante il celebre Shanks il Rosso, il mentore di Luffy, anch’esso venduto a un prezzo da capogiro. In calce vi lasciamo un Tweet di Artur che attesta il tutto:

Scalping of the One Piece card game has gotten so bad that some cards are already selling for an average price of up to 1000-2000 bucks pic.twitter.com/5UQGTTICS6 — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) October 16, 2022

One Piece: le carte collezionabili hanno un valore da “capogiro”

Nel post è specificato solo Shanks ma se vi fate un giro sui siti specifici vedrete anche i prezzi altissimi a cui sono venduti i pezzi più rari della collezione. Intanto vi consigliamo di acquistare le vostre bustine o i mazzi tematici già da ora, in attesa dell’uscita ufficiale in lingua inglese nel mese di dicembre.

Dragon Ball e One Piece sono di certo il maggiore guadagno di casa Toei, ma a quanto pare con questi due nuovi film la casa di produzione ha fatto veramente il botto. Facile immaginare il loro guadagno a proposito dei due film, specie se consideriamo che RED non è ancora arrivato in Italia.

La stessa Toei Animation ha confermato che tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 ha guadagnato ben 151 milioni di dollari totali, una cifra pazzesca specie se pensiamo che mancano ancora 3 mesi alla fine dell’anno.

One Piece: Red e Dragon Ball Super: Super Hero sono stati senza ombra di dubbio la maggior forma di guadagno dato che parliamo di un incasso totale al momento di 112 milioni di dollari per il film di One Piece, mentre Dragon Ball ha attualmente un incasso globale di 87 milioni di dollari. Tutto arriva tramite Comic Book e ANN, nonché dal sito ufficiale Toei Animation ovviamente.

Fonte Twitter