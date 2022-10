One Piece: RED, ecco come Times Square accoglie il film!

One Piece: RED arriverà nel mese di novembre in Italia e in anteprima al Lucca Comics&Games 2022 e intanto in America l’accoglienza è davvero incredibile. Tramite un post Twitter di Colleen Clinkenbeard, doppiarice inglese di Luffy, vediamo il pubblico cosa ha combinato al New York Comic Con per celebrare l’imminente debutto del nuovo film del franchise.

Times Square ha accolto a braccia aperte l’evento, che sostanzialmente mostra non solo il nuovo personaggio Uta, ma anche il grande ritorno di Shanks. In calce potete vedere il post condiviso dalla doppiatrice che noi abbiamo riportato tramite Comic Book:

Da come avete visto l’accoglienza è veramente incredibile, maestosa e Oda di certo sarà contento di tutto questo, visto che anche Time Square festeggia alla sua maniera l’arrivo del nuovo lungometraggio dedicata all’epopea piratesca.

One Piece tra i tanti misteri legati alla Grand Line ha all’attivo sicuramente quello riguardante i Frutti del Diavolo, uno dei motivi per cui ancora oggi tantissimi appassionati sviluppano teorie e congetture al riguardo.

Stando a quanto visto nella saga di Wano, qualcosa potrebbe smuoversi dato che abbiamo avuto notizie chiave sul frutto dello stesso protagonista Luffy. A incrementare questa ipotesi è lo stesso Oda durante una vecchia intervista pubblicata a proposito del franchise in una sezione domande/risposte nel manga.

Ricordandovi di visitare il sito ufficiale per i dettagli, vi lasciamo le info di come funziona la Caccia al Tesoro a tema One Piece che potete trovare a Lucca:

Caccia al tesoro “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games

Ogni giorno i fan riceveranno una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games 2022. Sulla mappa, ogni stand dei partner di One Piece partecipanti sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia + special guest. I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa. Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico che si troverà su un lato dello stand “One Piece Film: Red” per ricevere una redemption esclusiva. Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al tesoro ci sarà un gadget esclusivo “One Piece Film: Red” x Lucca Comics & Games. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 euro. Tutti i partecipanti riceveranno, insieme alla mappa, un cappello di paglia in cartoncino da indossare. La mappa e il cappello di paglia saranno distribuiti a fianco dello stand “One Piece Film: Red”, e negli stand dei partner One Piece presenti nell’area Japan

