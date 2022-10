Dragon Ball Super è in pausa da più di un mese ormai, e per questo il maestro Toyotaro ha deciso di deliziare il suo pubblico con una nuova illustrazione di Goku Ultra Istinto, una delle nuove e probabili forme che nella nuova saga potrebbero avere un potenziamento, vista la presenza di Black Freezer.

Questa fantastica art la visioniamo tramite Comic Book, che ha riportato il post di DBS Hype su Twitter. Riportiamo tutto in calce e intanto vi rammentiamo di seguire il nostro sito per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti di Dragon Ball e di tutto il mondo manga e anime.

Dragon Ball Super: Ultra Instinct Goku New illustration By Toyotaro for Interval Special! pic.twitter.com/tY06HipL4j — DBHype (@DbsHype1) October 18, 2022

Dragon Ball Super: Toyotaro pubblica un’art di Goku Ultra Istinto durante la pausa

Dragon Ball Super al momento ha stoppato la sua serializzazione, successivamente alla fine della saga di Granolah il Sopravvissuto che ha mostrato dei dettagli e dei colpi di scena davvero interessanti.

Passo dopo passo, durante lo scontro con Gas Goku, Vegeta, Granolah e gli altri, insieme al pubblico hanno scoperto dei dettagli importanti sulla natura dei Saiyan, insieme a una grande impresa del padre di Goku, Bardack, che a quanto pare ha sconfitto Gas in passato grazie a un potenziale nascosto mai sbloccato per via della sua morte prematura.

In teoria il potere di Bardack dovrebbe essere simile a quello di Goku, ma a differenza del figlio, il padre, come accennato è scomparso prematuramente per mano di Freezer che per ironia della sorte è comparso nuovamente alla fine di questa saga, uccidendo sia Gas e abbattendo sia Goku che Vegeta, confermando nuovamente la sua supremazia sui Saiyan.

Come da prassi così come successo anche con la forma Gear Fifht di Luffy, il pubblico si chiede come saranno i colori di questa nuova forma del temibile villain e ora tramite una fan art su Twitter possiamo ipotizzare anche noi a livello visivo il tutto come potrebbe essere in futuro.

Voi cosa ne pensate di questa nuova forma? Nonostante il desing abbiamo anche constatato che al momento è capace di sconfiggere Goku e Vegeta con un solo pugno e quindi stavolta il tutto sembra difficile da superare.

Fonte CB – Twitter