Star Comics annuncia il volume unico di Babau Omnibus

Star Comics ha annunciato direttamente sulla propria pagina Facebook il volume unico di Babau Omnibus realizzato da Mathieu Salvia e Djet. Sarà disponibile dal 19 ottobre in fumetteria ed è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente dal sito di Star Comics seguendo questo link. Inoltre cliccando qui è possibile preordinarlo da Amazon. Il prezzo del volume sarà di 25€.

Si tratta dell’occasione giusta per riscoprire questa oscura mitologia, in quanto ritorna dopo quasi quattro anni dalla sua prima pubblicazione. Il volume unico sarà composto da 256 pagine e saranno a colori.

Le vicende sono costruite su storie e personaggi che da sempre spaventano i bambini di tutto il mondo. Al centro della storia di Babau Omnibus si trova il protagonista Elliot, da sempre un appassionato lettore di storie legate a mostri e a babau. Sono creature che la notte si nascondono nell’ombra, o sotto i letti dei bambini, per spaventarli. Tuttavia Elliot non può ancora immaginare che i Babau cambieranno la sua vita.

Infatti Elliot sarà tragicamente testimone della violenta e sanguinosa morte dei suoi genitori, scoprendo che i Babau esistono davvero. Per di più le loro esistenze sono regolate da un codice preciso. Quando uno dei mostri più potenti mai esistiti decide di proteggerlo, Elliot si ritrova in mezzo a una guerra tra mostri, catapultato in un universo tanto terrificante quanto affascinante.

Questa è una storia dell’orrore, che percorre un cammino verso l’accettazione della paura e del dolore. Una avventura toccante e fantastica, con un aspetto grafico moderno, che strizza l’occhio tanto ai comics quanto agli anime.

Aggiungiamo anche che questa nuova versione sarà impreziosita da un raccolta di sketch preparatori e da diverse illustrazioni imperdibili. All’interno coloro che acquisteranno il volume di Babau Omnibus troveranno una galleria composta da diversi disegni realizzati da 15 artisti importanti per omaggiare il volume del fumetto.