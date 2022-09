Star comics: annunciato I Cavalieri dello Zodiaco: Time Odyssey

La casa editrice Star Comics ha annunciato I Cavalieri dello Zodiaco- Saint Seiya: Time Odyssey e sarà presto disponibile nelle fumetterie in italiane!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di Star Comics, in seguito alla conferenza stampa di presentazione di Lucca Comics & Games. Inoltre insieme a questo annuncio, in questa occasione sono stati svelati altri due importanti ospiti internazionali dell’edizione 2022.

Saranno ospiti di Star Comics a Lucca Comics & Games 2022 lo sceneggiatore Arnaud Dollen e il disegnatore Jérôme Alquié, autori de I Cavalieri dello Zodiaco- Saint Seiya: Time Odyssey. Si tratta dello spin-off ufficiale della celebre serie del maestro Kurumada.

La serie, supervisionata dal maestro Kurumada, farà il suo debutto in Italia per l’etichetta Star.

I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya: Time Odyssey sarà caratterizzato da 5 volumi cartonati di formato 21×28 cm e saranno tutti completamente a colori.

Ognuno di essi sarà disponibile anche in edizione da collezione e in questo caso i volumi saranno di dimensioni superiori. Saranno di 25,5×33,8 cm, conterranno materiali extra inediti e anche contenuti esclusivi. Dunque si tratta di una versione imperdibile per fan assoluti.

Il primo albo, in edizione Regular e Collector, sarà disponibile dal 28 ottobre in fumetteria, libreria e acquistabile direttamente dal sito ufficiale di Star Comics cliccando qui. È già disponibile per l’acquisto e il prezzo sarà di 14,90€.

Naturalmente potrà essere acquistato anche al Lucca Comics & Games 2022!

Per quanto riguarda i due ospiti, Jérôme Alquié e Arnaud Dollen saranno a Lucca Comics & Games dal 29 al 31 ottobre. Prossimamente saranno resi noti gli eventi aperti al pubblico a cui parteciperanno.

Di seguito riportiamo una breve sinossi dell’opera supervisionata da Masami Kurumada:

Gli dei dell’Olimpo hanno sempre combattuto per il controllo della Terra. Contro di loro tuttavia si erge la dea Atena, aiutata dai suoi cavalieri. Quando un nuovo avversario entra in scena, il futuro stesso dei Cavalieri è in pericolo.