Masami Kurumada, novità sul nuovo manga del papà dei Cavalieri dello Zodiaco

Il maestro Masami Kurumada, autore di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, è al lavoro su un nuovo manga come abbiamo avuto modo di riportarvi.

Come riporta il numero del 19 Novembre di Champion RED, si tratta di one shot natalizio tutto a colori avente per titolo Seiya ni Kane wa Naru (Suonano le campane nella Notte Santa).

Si compone di 19 pagine e non è collegato alla saga dei Cavalieri.

Fa parte dei festeggiamenti per il 20° anniversario della rivista e uscirà sul numero del 18 Dicembre 2021 del mensile edito da Akita Shoten.

Lo stesso numero conterrà un poster di Saint Seiya in omaggio.

Masami Kurumada ha serializzato Saint Seiya sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 3 Dicembre 1985 al 6 Novembre 1990 per un totale di 28 volumi.

In Italia è disponibile per Edizioni Star Comics.

Il film live action internazionale Saint Seiya – Knights of the Zodiac è in fase di post produzione.

Il maestro ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

La serie si compone al momento di 13 volumetti.

Il volume 13 raccoglie i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018, ed è stato pubblicato in Giappone l’8 Giugno 2021, insieme ai primi due volumi della Final Edition del manga storico.

In Italia esce per J-POP Manga con doppia copertina: Gold (simile all’edizione giapponese) e Black (esclusiva italiana).

Tra le altre opere del maestro ricordiamo Fuuma no Kojiro, Ring ni Kakero, B’t X (uscito per Star Comics) e Otoko zaka (quest’ultimo edito da J-POP).