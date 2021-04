È trapelata online la data di uscita del tanto atteso volume 13 di Saint Seiya Next Dimension.

Stando al sito web hanmoto.com, infatti, il nuovo volume del manga del maestro Masami Kurumada, sequel della serie classica dei Cavalieri dello Zodiaco, sarà disponibile dall’8 Giugno 2021 in Giappone.

Il volume raccoglie i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018.

Per l’inizio di questa Estate, inoltre, è prevista la ripresa della serie con l’arrivo dei capitoli 96-101.

A proposito di Saint Seiya Next Dimension

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

Il volume 12 è uscito in Giappone nel 2018.

In Italia esce per J-POP Manga con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia.

Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda.

Inizia il sequel di Saint Seiya!

Il volume 12 è stato pubblicato alla fine di Maggio 2019:

Ophiuchus, il leggendario Sacro Guerriero d’Oro che all’epoca del mito è stato sigillato dagli dei, è finalmente tornato in vita! Ma con la sua rinascita, tutti i Sacri Guerrieri del Santuario cadono in coma l’uno dopo l’altro. Il tredicesimo guerriero sarà un alleato o un nemico?!

Non solo Saint Seiya Next Dimension

Saint Seiya Next Dimension non è l’unica serie sui Cavalieri dello Zodiaco attualmente in corso.

Il mensile Champion Red di Akita Shoten ospita gli spin-off Saintia Sho di Chimaki Kuori (Planet Manga), il nuovo Dark Wing di Kenji Saito & Shinshu Ueda e periodicamente dei capitoli speciali del Lost Canvas di Shiori Teshirogi (Planet Manga); il sito web Manga Cross pubblica invece il terzo atto di Episode G. di Megumu Okada, intitolato Requiem.

Un fumetto francese originale, infine, vedrà la luce nel 2022.

