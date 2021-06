Saint Seiya – Final Edition, la nuova edizione rimasterizzata dello shonen manga classico I Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada, ha debuttato l’8 Giugno 2021 nelle librerie del Giappone con i volumi 1 e 2.

Questa nuova edizione edita da Akita Shoten, come abbiamo avuto modo di riportarvi, presenta delle modifiche alle tavole e ai dialoghi rispetto alle edizioni precedenti.

Grazie al gruppo Next Dimension possiamo vedere alcuni esempi di queste correzioni.

Alcuni dettagli delle armature come le cinture di Andromeda e Dragone sono stati corretti (la Final Edition è nella foto in alto):

Le pagine a colori e in bicromia, risalenti alla prima serializzazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha degli Anni 80 e ripristinate per la Perfect Edition dei primi anni 2000, non sono presenti e alcuni dialoghi sono stati modificati:

Il quotidiano che annuncia l’inizio della Guerra Galattica non riporta più la data del 10 Settembre 1986:

A proposito di Saint Seiya Final Edition

Il formato dei volumi di Saint Seiya Final Edition è di 12,5 x 17,6 cm; il primo conta 266 pagine, il secondo 290 pagine: il numero complessivo dei volumi, quindi, dovrebbe essere minore della Perfect Edition (22 volumi) che Edizioni Star Comics ha recentemente ristampato.

Ricordiamo che la Final Edition raccoglierà le miniserie Episode Zero, Origin e Destiny finora uscite solo su rivista.

I volumi 3, 4 e 5 verranno commercializzati l’8 Luglio.

Saint Seiya – riprende Next Dimension

Saint Seiya Next Dimension è ufficialmente ripreso il 3 Giugno 2021 con il capitolo 96 uscito sul numero 27 del settimanale Shonen Magazine edito da Akita Shoten.

Il volume 13 è uscito l’8 Giugno e raccoglie i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018.

In Italia è in corso per J-POP (12 volumi finora).

Saint Seiya – il film

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è il titolo del film live action hollywoodiano attualmente in fase di sviluppo.

Il film è diretto da Tomek Baginski, il quale ha recentemente dichiarato che il live action racconterà una storia originale.

La sceneggiatura è stata completata e il cast è stato quasi completamente scelto e vedrà la partecipazione di Famke Janssen, la Jean Grey dei film degli X-Men, in un ruolo non ancora reso noto.

Per quanto riguarda gli effetti speciali, invece, se ne occuperà lo studio polacco Platige Image noto per gli effetti visivi della serie The Witcher di Netflix.

Saint Seiya – Knights of the Zodiac è al momento previsto per il 2022.

