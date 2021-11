Saint Seiya – il film: nuovi dettagli dall’attore di Phoenix

Diego Tinoco (On My Block), l’attore che interpreta Ikki /Nero di Phoenix nel live action Saint Seiya – Knights of the Zodiac ha pubblicato due foto sui propri social.

La prima vede l’attore con graffi e lividi nella sessione di trucco, la seconda proviene dalla lettura di gruppo del copione.

Sulla prima pagina del copione si leggono i nomi degli autori della storia e della sceneggiatura: Will Geiger, Tomasz Baginksi, Kiel Murray, Josh Campbell e Matt Stuecken.

Geiger è noto per Elvis and Anabelle e Ocean Tribe – Cavalcando l’oceano; Baginksi, noto per The Witcher, è anche il regista del film; la Murray ha sceneggiato film animati come Raya e l’ultimo drago e Cars 3.

Campbell e Stuecken, infine, hanno scritto 10 Cloverfield Lane.

Assenti Blazej Dzikowski e Eugene Son (capo scrittore della serie Netflix dei Cavalieri), accreditati come sceneggiatori nelle prime fasi del progetto.

Secondo dettaglio è la presenza di un posto al tavolo di lettura per Caitlin Hutson, attrice fotografata sotto l’armatura di Marin/Castalia in un dietro le quinte del film.

Inizialmente si pensava potesse essere solo la controfigura dell’interprete del personaggio (Famke Janssen?), ma la sua partecipazione alla lettura del copione potrebbe lasciare intendere che sia proprio lei a interpretare Marin.

Il cast principale finora confermato di Saint Seiya – Knights of the Zodiac include:

Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) interpreta Seiya;

(Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) interpreta Seiya; Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori;

(Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori; Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo;

(Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo; Famke Janssen (X-Men);

(X-Men); Nick Stahl (Fear the Walking Dead);

(Fear the Walking Dead); Diego Tinoco (On My Block) è Nero di Phoenix;

(On My Block) è Nero di Phoenix; Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

Per Toei Saint Seiya – Knights of the Zodiac è la prima parte di un franchise che potrebbe includere sei o sette film.

Il film dovrebbe uscire a Primavera 2023 e Sony Pictures lo distribuirà in Occidente.