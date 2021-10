Saint Seiya – Masami Kurumada lancia un nuovo progetto

Masami Kurumada, autore della celeberrima saga di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, ha un nuovo progetto in cantiere.

Il numero 12 della rivista Champion RED di Akita Shoten ha infatti confermato che il maestro lancerà un progetto speciale per Natale.

Uscirà il 18 Dicembre 2021 sul numero 2/2022 del mensile e ulteriori dettagli saranno disponibili il mese prossimo.

Potrebbe trattarsi di un one shot o di una miniserie simile a quelle già uscite negli anni scorsi.

Di questo progetto si è parlato per la prima volta lo scorso Luglio, contestualmente alla conclusione del nuovo arco narrativo di Saint Seiya – Next Dimension.

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

La serie si compone al momento di 13 volumetti.

Il volume 13 raccoglie i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018, ed è stato pubblicato in Giappone l’8 Giugno, insieme ai primi due volumi della Final Edition del manga storico.

In Italia esce per J-POP Manga con doppia copertina: Gold (simile all’edizione giapponese) e Black (esclusiva italiana).

Finora la casa editrice ha pubblicato i primi 12 volumi.

Ricordiamo che è in lavorazione il film live action di Saint Seiya:

In quella che si definisce una storia delle origini, Mackenyu interpreta Seiya, un orfano di strada ed eroe principale del franchise.

Quando una energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya inizierà un viaggio per conquistare l’armatura di Pegasus dell’Antica Grecia e sceglierà da che parte stare in una battaglia sovrannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una ragazza che lotta per controllare il suo potere divino.

Bean interpreta il mentore chiamato Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che lui fondò quando scoprì la dea reincarnata.

Tinoco ha la parte interessante di Nero/Phoenix, un uomo assoldato per assassinare la dea vulnerabile.