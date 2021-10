Saint Seiya – il logo dei 35 anni dell’anime

La serie anime Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, che adatta il manga omonimo di Masami Kurumada, compie 35 anni.

Il primo episodio, Pegasus l’invincibile (Risorgi, leggenda degli eroi!), debuttò infatti l’11 Ottobre 1986 sulle frequenze di TV Asahi.

Grazie a Comic Natalie possiamo mostrarvi il logo che festeggia questo 35° anniversario:

Di seguito, invece, la silhouette dei 12 Gold Saints a opera di Michi Himeno — co-character designer della serie:

La serie si compone di 114 episodi, la cui trasmissione in Giappone si è conclusa il 1 Aprile 1989.

In Italia è arrivata su Odeon TV il 26 Marzo 1990 e Yamato Video l’ha pubblicata in home video.

Nel 2020 Netflix ha prodotto la prima stagione del remake in CGI, che dovrebbe proseguire con almeno altre due stagioni.

Il film live action internazionale Saint Seiya – Knights of the Zodiac è in lavorazione:

In quella che si definisce una storia delle origini, Mackenyu interpreta Seiya, un orfano di strada ed eroe principale del franchise.

Quando una energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya inizierà un viaggio per conquistare l’armatura di Pegasus dell’Antica Grecia e sceglierà da che parte stare in una battaglia sovrannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una ragazza che lotta per controllare il suo potere divino.

Bean interpreta il mentore chiamato Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che lui fondò quando scoprì la dea reincarnata.

Tinoco ha la parte interessante di Nero/Phoenix, un uomo assoldato per assassinare la dea vulnerabile.