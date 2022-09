The God of High School, il webtoon si concluderà con il capitolo 565!

The God of High School è sicuramente uno dei manhwa più noti anche al pubblico occidentale, vista la sua trasposizione animata da Studio MAPPA che ha mostrato il suo talento, dato che i lavori più importanti sono proprio arrivati successivamente a questa “esperienza di formazione”.

Questa storia è stata scritta e disegnata da Yogje Park, un autore con la voglia di raccontare una storia fantastica e divertente, oltre che mostrare delle scene di combattimento diventate ormai cult tra gli appassionati della storia.

Come accennato qualche riga fa The God of High School ha fatto anche la fortuna di Crunchyroll oltre che di MAPPA, visto l’ottimo seguito intorno a quest’opera che a oggi annuncia la sua tranche finale.

Infatti Park concluderà l’epopea con il 565° capitolo, successivamente a più di 10 anni di pubblicazione, dato che la storia è cominciata a partire dal 2011.

Per svagarvi o recuperare la storia in attesa del capitolo finale, come accennato è disponibile la prima stagione anime sulla nota piattaforma streaming Crunchyroll; al momento sono solo 13 le puntate che compongono solo la prima stagione.

Non ci sono annunci riguardanti la seconda stagione, ma visto il successo e la fine del manhwa, di certo MAPPA potrebbe farci un pensierino, anche se attualmente è impegnato con opere più d’impatto come l’ultima parte de L’Attacco dei Giganti ad esempio, ma forse potrebbe trovare un varco per proseguire con The God of High School.

The epic conclusion to WEBTOON's classic saga The God of High School is available now on Fast Pass.

Don't mourn the end too soon because an epilogue is coming! #TheGodofHighSchool #WEBTOON

➡️ https://t.co/CfRCAEXAKx pic.twitter.com/dlddZUyyH8

— WEBTOON (@webtoonofficial) September 23, 2022