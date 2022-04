Panini pubblica Hellbound, il webtoon che ha ispirato la serie Netflix

Panini Comics pubblicherà Hellbound, il webtoon – Fumetti verticali digitali di produzione sudcoreana – che ha ispirato l’omonima serie TV Netflix, che ha riscosso un ottimo successo nel corso del 2021, diventando una delle più viste e apprezzate.

La panini ha deciso quindi di pubblicare un’edizione cartacea di Hellbound, che sarà divisa in due volumi brossurati, formato 15.2 X 22 cm da 312 pagine in bianco e nero al costo di 12,90 euro ciascuno.

Il primo volume sarà distribuito nelle fumetterie, nelle librerie e online a partire dal 28 aprile, mentre il secondo dal 12 maggio.

Il webtoon originale si intitola The Hell ed è stato scritto Yeon Sang-ho e disegnato da Choi Gyuseok nel 2019 per la piattaforma Webtoon.com di Naver. Le vicende, a tinte horror e fantasy, narrano di entità soprannaturali che arrivano sulla terra per trascinare all’inferno alcuni umani predestinati.