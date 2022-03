Netflix: più della metà degli utenti di tutto il mondo guarda anime in streaming

Con Netflix si è dato il via a qualcosa di unico, e questo nuovo servizio ha avvicinato milioni di utenti di tutto il mondo, al campo delle serie tv, dei film e degli anime. La particolare modalità di rilascio da parte della piattaforma streaming ha abituato l’utenza ad avere serie complete in un solo giorno, spingendoli al noto Binge watching.

Col passare del tempo l’azienda ha investito molto in varie produzioni, e tra film, documentari, serie tv e anime, Netflix si è assodata un ruolo importante per quanto riguarda l’animazione nipponica. Il successo dello streaming ha condotta la piattaforma a produrre sempre più anime in esclusiva, e il risultato è entusiasmante.

Infatti secondo l’Anime Creative di Netflix, Kohei Obara, gli anime in questione sono stati visionati da più della metà degli utenti in tutto il globo, producendo risultati incredibili.

Kohei Obara appunto, durante un’intervista di Variety ha rivelato dei risultati impressionanti. Non solo nel 2021 la metà degli utenti di tutto il mondo ha guardato anime, ma è venuto fuori che il 90% dei giapponesi iscritti alla piattaforma lo usi solo per fare quello. Nella cerchia del discorso ovviamente rientra anche questa percentuale.

Secondo L’Anime Creative gli anime sono i punti di forza di Netflix e nel corso del tempo si sta progettando anche un varietà di proposte al riguardo.

