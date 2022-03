Ecco la classifica delle 10 serie manga più vendute al momento

Tra One Piece, My Hero Academia e tanti altri, il mondo dei manga regala spesso storie nuove e continua ad aggiornarsi in maniera egregia, grazie ad opere che fin da subito esplodono in un successo smisurato.

Tra i nuovi successi troviamo Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers e l’originale fantasy Frieren Oltre la Fine del Viaggio. Questi titoli sono sulla cresta dell’onda al momento, e si pongono come le storie più vendute ed apprezzate dal pubblico.

Secondo le analisi stilate dalla pagina @WSJ_Oricon, nella settimana che va dal 14 marzo al 20 marzo 2022 sono state registrate delle statistiche interessanti. Nella classifica sono presenti solo 3 opere edite da Shueisha, ovvero Jujutsu Kaisen, Kaguya-sama e Kaiju No. 8.

Una sorpresa rilevante è stata sicuramente Frieren Oltre la Fine del Viaggio con ben 201mila copie vendute. Un risultato incredibile se consideriamo tutti i titoli usciti attualmente su piazza.

Ecco la classifica in questione, che corona il successo di questo nuovo titolo di genere dark fantasy:

Oricon Weekly Rankings by Series:

(March 14 – March 20) pic.twitter.com/uBZNKfiNu8 — Jump Oricon (@WSJOricon) March 23, 2022

Frieren – Oltre la fine del viaggio è un manga shōnen scritto da Kanehito Yamada e disegnato da Tsukasa Abe. Viene serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shōgakukan a partire da aprile 2020. Nell’aprile 2021 Edizioni BD annuncia la pubblicazione dell’edizione italiana del manga.

A marzo 2021, Frieren aveva oltre 2 milioni di copie in circolazione. Nel 2021 l’opera ha vinto il 14° Manga Taishō.

La storia inizia con il trionfale ritorno nella capitale da parte di un gruppo di avventurieri, che, dopo dieci anni di peripezie, hanno finalmente sconfitto il Re Demone e salvato l’umanità.

Il gruppo di eroi è composto dal paladino umano Himmel, dal guerriero nanico Eisen, dal chierico umano Heiter e dalla longeva maga elfa Frieren.

Prima di separarsi definitivamente, ammirano insieme l’Era Meteors, una pioggia di meteoriti che si verifica una volta ogni cinquant’anni.

Frieren accetta di rivederli in futuro e propone loro di condurli in un posto migliore per osservare l’evento celeste la prossima volta che si sarebbe verificato; il gruppo si congeda e la maga intraprende un viaggio per il mondo alla ricerca di nuovi incantesimi da imparare.

Cinquant’anni dopo, Frieren torna nella capitale, trovando la città cambiata e i suoi ex compagni molto invecchiati. Dopo aver visto per l’ultima volta la pioggia di meteoriti insieme ai compagni, Himmel muore di vecchiaia.

Durante i solenni funerali, Frieren è tormentata dal senso di colpa per non aver mai cercato di conoscerlo meglio.

Vent’anni dopo, Frieren si ricongiunge per qualche tempo con Heiter, che, ormai in punto di morte, le affida il compito di prendersi cura di Fern, una bambina orfana che era stata adottata dal chierico, e di insegnarle la magia.

Qualche anno dopo, in seguito ad un breve incontro con Eisen, che affida loro il suo allievo Stark, Frieren e Fern partono alla volta del Paradiso, un luogo nel quale riposano le anime dei defunti, allo scopo di rivedere Himmel, al quale l’elfa vuole finalmente esprimere i suoi sentimenti.