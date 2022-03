Star Comics fin dai primi volumi ha dato un enorme fiducia a Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, che col passare del tempo è diventato un manga di successo, con milioni di appassionati in tutto il mondo.

A fare il successo di questa storia però, non sono stati solamente l’anime e il manga. Infatti sono state pubblicate anche delle light novel che hanno ottenuto un discreto successo, e alcune sono edite anche in Italia sempre grazie a Edizioni Star Comics.

Con la precedente light novel Il Fiore della felicità già disponibile da qualche tempo, ora finalmente tocca alla seconda novel della saga.

Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: La farfalla con un’ala sola debutterà infatti, il 4 maggio 2022.

La novel è stata scritta da Aya Yajima, sotto la diretta supervisione di Koyoharu Gotoge.

Il romanzo è già stato pubblicato in Giappone nel 2019. L’opera divisa in cinque capitoli, per cinque storie parallele, include spoiler sulla serie anime.

L’enorme successo della serie non appresta a fermarsi, e se non è l’anime o il manga a scandirne le vendite, sono le light novel a compiere la missione.

In calce potete visionare il post di annuncio di Star Comics, che durante i mesi estivi debutterà con la terza novel, dal titolo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: I segnali del vento.

Il post in questione cita:

Il successo senza confini di DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA non riguarda solo il manga e l’anime, ma anche le light novel, che in Giappone hanno raggiunto i vertici delle classifiche. In Italia, avete già potuto leggere il primo romanzo, IL FIORE DELLA FELICITÀ, e a breve sarà il momento de LA FARFALLA CON UN’ALA SOLA, disponibile dal 4 maggio. Ma oggi vi sveliamo che in estate arriverà anche il terzo romanzo: I SEGNALI DEL VENTO. Una nuova raccolta di storie brevi ispirate ai personaggi di questa serie da record, in particolare a Sanemi Shinazugawa! Nei prossimi mesi saranno disponibili maggiori dettagli.

Nel frattempo, vi ricordiamo che DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA n. 18 è già disponibile!

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente.