Demon Slayer: un fan si allena duramente per assomigliare a Inosuke

Demon Slayer ha devastato tutti i record possibili nel mondo, e fin da subito è diventata una delle serie più amate dai lettori di manga e non.

Il singolare adattamento dell’anime ha donato una linfa diversa all’opera di Koyoharu Gotōge, che a oggi, in parte, deve il suo successo.

Oltre i record, Demon Slayer riesce a motivare anche persone nelle vita reale, come questo ragazzo che ha deciso di allenarsi per assomigliare a Inosuke, uno dei personaggi più apprezzati della storia.

Infatti Inosuke Hashibira, è amato da un impiegato giapponese, che ha dedicato l’ultimo anno della sua vita a lavorare sul suo corpo, per scolpirlo come quello del suo Ammazzademoni preferito.

Il ragazzo sul suo profilo Twitter @InosukeWorkout ha documentato tutto il percorso, che è stato davvero esaustivo e dura da compiere, sicuramente.

Nel suo profilo sono presenti diversi video condivisi nel corso del tempo, dove affronta duri workout a volte alleggeriti dalla presenza del suo amato cane, che lo ha accompagnato nel corso della sua avventura.

Il tutto rigorosamente girato e montato con addosso la maschera da cinghiale tipica del personaggio.

Nel post riassuntivo che potete vedere in calce, il ragazzo ha dichiarato di aver perso 13 kg, ed è passato da una forma di 70.1 Kg a 57.

A donargli ulteriore ausilio, è stato un comodissimo rullo addominale, che lo ha aiutato quando non poteva andare in palestra per impegni di lavoro, insieme al fatto che non avesse grandi spazi a casa.

Ovviamente ha detto di aver cambiato dieta, e quindi ha eliminato fritti, ha ridotto al minimo l’alcol ed ha aggiunto proteine e carboidrati con molta moderazione e strategia.

365日目 通算

膝コロ 22,920回

立ちコロ 13,037回 1日目 70.1kg

365日目 57.0kg (-13.1kg) pic.twitter.com/jMg8s8XW5A — 伊之助ボディになるまで毎日腹筋ローラー(増量期) (@InosukeWorkout) February 28, 2022

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente.

Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.