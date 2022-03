Hogwarts Legacy: ecco il nuovo gameplay presentato allo State of Play

Hogwarts Legacy è uno dei titoli maggiormente attesi dal pubblico, che da alcuni mesi pretendeva con ansia, succose notizie al riguardo. Insieme ad un video gameplay, per mostrare cosa sarà il titolo dedicato alla saga scritta da J.K.Rowling, ovvero Harry Potter, apprendiamo numerosi dettagli sul progetto, che si prospetta essere interessante e fedele al fantastico mondo di Hogwarts.

Finalmente il desiderio del pubblico si è avverato: durante lo State of Play organizzato appositamente da Sony PlayStation, abbiamo avuto l’onore di visionare un massiccio gameplay dalla durata di 14 minuti, contenente innumerevoli indizi per ipotizzare cosa sarà presente all’interno del videogioco. Successivamente alla creazione del nostro personaggio (ovvero uno studente del primo anno), possiamo iniziare i primi passi all’interno della scuola di magia, fedelmente riprodotta in ogni dettaglio. Nel corso della nostra avventura potremo alternare momenti dove è possibile apprendere le abilità tramite le lezioni, con quelli volti all’esplorazione, dato che il castello contiene numerosi dungeon da spulciare a dovere.

Ad una prima occhiata, sembrerebbe che il nostro obiettivo sia affrontare una minaccia con a capo dei goblin, che molto probabilmente lavorano per un nemico davvero potente. In ogni caso i combattimenti saranno tanti e le creature presenti innumerevoli, quindi possiamo vantare un vasto roster di nemici. Per affrontarli il nostro studente avrà a disposizione tantissimi incantesimi, che possono provocare danni diretti o anche attivare vari status alterati, come congelamento, avvelenamento e via dicendo.

Non mancheranno i vari mercanti per l’acquisto di oggetti, pozioni e vario materiale da creazione. Inoltre potremo rifugiarci nella nostra base, per rifocillarci, recuperare energia, piantare semi per raccogliere consumabili e tante altre cose che saranno approfondite durante la run.

Per spostarci non occorre essere sempre a piedi. Infatti sarà possibile esplorare volando su una scopa, oppure cavalcando creature alate, utili per raggiungere posti altrimenti inarrivabili.

Hogwarts Legacy uscirà durante gli ultimi mesi del 2022 (forse sotto natale per restare in tema) e sarà disponibile per le seguenti console: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Hogwarts Legacy è stato finalmente svelato durante lo State of Play dello scorso 17 Marzo 2022, dove un gameplay ha annunciato il tutto.