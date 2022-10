Kingdom Hearts: il pilot animato debutta finalmente dopo 19 anni

Kingdom Hearts è un crossover molto famoso tra Square Enix e Disney ambientato in un universo immaginario, che nasce come una celebre serie di videogiochi di ruolo d’azione.

Il mese scorso, Seth Kearsley ha rivelato nuove informazioni su una serie animata di Kingdom Hearts a cui ha lavorato come produttore esecutivo nel 2003. Tuttavia la Disney non è andata avanti con la serie, ma prese vita il progetto di una versione animata preliminare incompiuta.

Kearsley aveva precedentemente accennato che avrebbe provato a pubblicare l’episodio pilota online. Oggi riportiamo che quello che aveva detto è realtà ed è visibile da tutti. Di fatto il filmato animato lo si può vedere in cima all’articolo.

Il pilota dura poco più di 11 minuti e presenta principalmente i personaggi come Sora, Riku e Kairi, così come le loro relazioni con personaggi Disney come Paperino e Pippo.

I fan dei giochi della serie Kingdom Hearts saranno felici di ascoltare alcune voci familiari. Hayden Panitterie e David Gallagher avrebbero dovuto riprendere i loro ruoli rispettivamente di Kairi e Riku. Sora però non è doppiato da Haley Joel Osment.

Invece si riconosce la voce dell’attore Bobby Edner. Secondo Kearsley, Osment aveva un conflitto di programmazione che gli avrebbe proibito di lavorare nei panni di Sora. Dopo tutti questi anni, è piuttosto strano sentire un doppiatore diverso.

Il video cerca di spiegare come funzioni il mondo di Kingdom Hearts e questo pilot presenta delle animazioni provvisorie e abbozzate. Come è possibile veder ci sono alcune forzature come il fatto che Sora combatte con il Keyblade fin dall’inizio. Nei giochi però, Sora, lo ottiene solo quando il suo mondo viene immerso dall’Oscurità.

La Disney non ha autorizzato la pubblicazione di questo video su YouTube. Dunque non è chiaro se rimarrà o se subirà dei reclami per violazione del copyright.

Kearsley chiarisce nella descrizione sotto il video che non possiede il lavoro o cerca di trarne profitto. La sua unica motivazione che l’ha spinto a pubblicare il pilota è l’essere semplicemente orgoglioso del lavoro.

Fonte – Comicbook