Chainsaw Man: l’editor assicura che l’anime passerà alla storia!

Chainsaw Man è ormai uno dei migliori manga in circolazione. L’opinione è condivisa non solo dal pubblico ma anche dalla critica visto che Fujimoto continua a ricevere diversi riconoscimenti. L’11 ottobre sarà un grande giorno e l’editor di Shueisha Shihei Lin ha confermato che l’anime entrerà nella storia.

L’aggiornamento arriva ovviamente dal Giappone tramite il profilo “Shonenleaks” che ha condiviso e tradotto le parole dell’editor, un uomo cui Chainsaw Man gli è già entrato nel cuore:

“Non ho visto nessuna sbavatura nell’anime e il lavoro fatto dai doppiatori è stato veramente incredibile. Durante la visione ho pensato che l’adattamento entrerà nella storia del medium, senza dubbio. Ora non riesco a leggere il manga senza approcciarmi ai testi con la voce dei doppiatori”.

CSM Editor LIN comment on Anime:

Everything was of high quality & I thought this anime would go down in history. I am very happy with the VAs, all of whom were very well suited to the characters. Now, when I reread CSM, I can hear their voices replaying in my head #Chainsawman pic.twitter.com/DVcpFv54e3

— Shonenleaks (@shonenleaks) October 9, 2022