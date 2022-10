Black Clover: svelato il primo trailer del lungometraggio animato!

Black Clover nelle ultime ore ha fatto molto parlare di se in quanto prima giravano voci di novità importanti legati alla serie. Successivamente è arrivata la notizia ufficiale del film animato in arrivo il 31 marzo nel 2023 e che si chiamerà Black Clover: la Spada del Re Stregone.

Oggi però riportiamo un’aggiornamento ancora più importante. Infatti è stato pubblicato il primo trailer del nuovo lungometraggio anime! L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Black Clover: Sword of the Wizard King Movie Coming on Netflix on March 31, 2023! (via @NetflixAnime) pic.twitter.com/dJSYatibOc — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) October 6, 2022

È passato molto tempo dall’annuncio di questo film, ma ora tutti gli appassionati possono finalmente godere di aggiornamenti tangibili concreti. In occasione di questa vera e propria bomba anche il mangaka, Yuki Tabata, si unisce per alimentare ulteriormente l’entusiasmo di tutti gli appassionati. Di seguito riportiamo le parole del mangaka, riportate dall’insider shonenleaks:

YUKI TABATA Comment on release of Visual & Trailer of Black Clover Movie pic.twitter.com/zLO7NakrB4 — Shonenleaks (@shonenleaks) October 6, 2022

Come si può facilmente intuire, Tabata sta provando le stesse emozioni di tutti gli appassionati, quasi come se non fosse film sul suo manga preferito. Proprio come tutti i fan non vede l’ora di poterlo guardare e assicura a tutti che le battaglie tra Asta e i suoi nemici saranno spettacolari. Grazie al mangaka possiamo anche confermare che Studio Pierrot lavorerà alla realizzazione del film e sarà diretto da Tanemura.

Black Clover, proprio come One Piece e My Hero Academia, sta andando verso la conclusione. Dopo i tre mesi di pausa di Tabata per lavorare all’arco finale, è solo questione di tempo prima di vedere il sipario calarsi.