Crunchyroll nel periodo autunnale sgancerà delle bombe per quanto riguarda gli anime e nel corso di questi mesi ne abbiamo sempre discusso ampiamente. La piattaforma streaming ha quindi condiviso la line-up del periodo autunnale sul suo sito ufficiale e il tutto sembra promettere bene.

Crunchyroll ormai è un grosso punto di riferimento per quanto riguarda le trasposizioni anime, e oggi abbiamo nuovamente conferma grazie a queste nuove aggiunte, questa volta inerenti a lungometraggi anime invece che serie animate.

Col passare del tempo abbiamo visto tutta la sua valenza in campo anime, insieme alla sua parola e alle promesse mantenute verso il suo pubblico, aggiungendo anche in breve tempo serie appena uscite, addirittura trasmettendole in simulcast.

Come se non bastasse, successivamente all’aggiunta dell’acclamato Jujutsu Kaisen 0, il celebre prequel della serie omonima, apprendiamo che il 6 ottobre è il turno di due film molto importanti: Fruits Basket: Prelude infatti sarà presto disponibile in streaming e sarà affiancato da Fairy Tail: Dragon Cry.

Crunchyroll annuncia il programma anime autunnale 2022

Come accennato, di seguito vi riportiamo tutto il palinsesto anime condiviso da Crunchyroll stesso:

Chainsaw Man

Spy x Family

Mob Psycho 100 III

My Hero Academia S6

Bluelock

Pop Team Epic S2

Uzaki-chan Wants to Hang Out S2

The Ancient Magus’ Bride OAD 3

Beast Tamer

All Saints Street

Berserk: The Golden Age Arc – Memorial Edition

Bocchi the Rock

Do It Yourself

Golden Kamuy S4

Idolish7 Third Beat

Kancolle S2

I’m the Villainess, So I’m Taming the Final Boss

Legend of Mana – The Teardrop Crystal

Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These S4

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury

Yowamushi Peda Limit Break

Welcome to Demon School, Iruma-kun S3

Vazzrock the Animation

Tomikawa Special Episode

To Your Eternity S2

The Little Lies We Tell

The Daily Life of the Immortal King S3

Shinobi no Ittoki

Raven of the Inner Palace

Muv-Luv Alternative S2

More Than a Married Couple, But Not Lovers

Come vedete la lista è molto lunga e ultimamente la piattaforma streaming si “è fatta sfuggire” anche Bleach: La Guerra dei Mille Anni di Sangue, che proprio nella giornata d’ieri è stata confermata in simulcast su Disney+.

