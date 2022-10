Crunchyroll ormai è un grosso punto di riferimento per quanto riguarda le trasposizioni anime, e oggi abbiamo nuovamente conferma grazie a queste nuove aggiunte, questa volta inerenti a lungometraggi anime invece che serie animate.

Col passare del tempo abbiamo visto tutta la sua valenza in campo anime, insieme alla sua parola e alle promesse mantenute verso il suo pubblico, aggiungendo anche in breve tempo serie appena uscite, addirittura trasmettendole in simulcast.

Come se non bastasse, successivamente all’aggiunta dell’acclamato Jujutsu Kaisen 0, il celebre prequel della serie omonima, apprendiamo che il 6 ottobre è il turno di due film molto importanti: Fruits Basket: Prelude infatti sarà presto disponibile in streaming e sarà affiancato da Fairy Tail: Dragon Cry.

Ritorna anche l’anime tratto dal manga di Mashima, uno degli autori più prolifici di sempre e figlio di quanto fatto da Toriyama con Dragon Ball e Kishimoto con Naruto.

Fruits Basket: Prelude è uscito nelle sale a febbraio del 2022 e racconta la storia della madre e del padre di Tohru, il protagonista della serie. Se già conoscete qualche cosa sapete anche la quantità di dramma nella storia, quindi affrontate tutto con le “pinze”.

Fairy Tail: Dragon Cry non è nuovo come il film citato antecedentemente né come Jujutsu Kaisen 0, ma allo stesso tempo è molto amato dai fan. Il film è uscito nel 2017 e segue le avventure dei protagonisti alla ricerca di un’arma terribile e molto pericolosa.

Si tratta appunto del Dragon Cry, un bastone talmente potente in grado di distruggere il mondo e piegare l’umanità. Questa arma è stata tenuta sotto chiave per molti anni e la pace è stata promessa e mantenuta per lungo tempo. Tutto cambia quando un traditore di nome Zash decide di rubarlo per sfruttarne al massimo il potere.

Un grande ritorno quindi e un inaspettata uscita attendono il pubblico della piattaforma streaming Crunchyroll, che come anticipato il 6 ottobre porterà dei film molto interessanti al suo pubblico. L’attesa è tanta e voi aspettavate questi lungometraggi? Ne avete uno preferito? Tutto è stato riportato tramite CB.

