In Giappone One Piece è più visto di LOTR – Gli Anelli del Potere

In Giappone a quanto pare One Piece è il prodotto più visto anche in streaming, superando anche Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Stando a un nuovo report del sempreverde Oricon News e GEM Partners Co. che ha condotto il sondaggio analizzando molti servizi streaming presenti in terra nipponica.

I risultati sono impressionanti e per sei settimane consecutive l’anime tratto dal manga di Oda si pone imbattuto al primo posto, superando appunto anche la nuova serie dedicata al mondo di Tolkien. La serie è stata comunque un successo perché alla fine della fiera il distacco tra le due posizioni è stato solamente di 23 punti.

Questa cifra irrisoria però ha condotto One Piece verso un nuovo record, essendo ancora una volta il prodotto televisivo più seguito del Giappone.

A seguire sono poi arrivati Kingdom (3° posto), Spy x Family (4° posto), Lycoris Recoil (5° posto), Made in Abyss (6° posto), Detective Conan (7° posto), Overlord (8° posto), Demon Slayer (9° posto) e Spider-Man (10° posto). Insomma alla fine i soliti anime e i soliti supereroi, niente di nuovo. Il tutto arriva da CBR e Oricon.

Anime e manga sono una delle colonne portanti del Giappone e nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un “esportazione” interessante anche nel resto del mondo, che finalmente ha capito la valenza di questo medium, insieme al pubblico che esso può portare.

D’altro canto il Giappone non ha mai avuto questo problema e ora parliamo degli anime più trasmessi dalle reti nipponiche durante la prima settimana di settembre che a quanto pare lascia delle sorprese davvero inaspettate, insieme ad alcune molto scontate anche per il pubblico italiano.

TV Fandom Lounge ha recentemente pubblicato un nuovo rapporto al riguardo, mettendo in analisi la settimana di settembre che va dal 3 al 9, mostrando al pubblico dei risultati davvero sorprendenti per quanto riguarda gli anime più trasmessi della settimana in Giappone.

Qui potete leggere la nostra lista completa e vi ricordiamo di dire anche la vostra a tal proposito per quanto riguarda la questione di “One Piece sempre in testa”.

