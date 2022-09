Rick and Morty: svelata la prima parodia su Sailor Moon

Rick and Morty è una serie animata statunitense, creata da Justin Roiland e Dan Harmon, per Adult Swim. Si tratta di una serie caratterizzata da un umorismo del tutto originale che ha riscosso tantissimo successo in tutto il mondo. Le stagioni disponibili sono 6 e l’ultima ha debuttato il 4 settembre di quest’anno.

Oggi riportiamo che il nuovo episodio della sesta stagione di Rick and Morty sarà caratterizzata da una parodia su Sailor Moon!

Non si tratta della prima volta che Rick and Morty presenta questi crossover. Ci sono state altre parodie legate agli anime nel corso delle stagioni, fino ad arrivare al primo episodio della stagione 5 ispirato agli anime. Questo momento ha poi generato una serie di cortometraggi anime che porteranno al loro vero e proprio progetto anime in futuro.

Gli episodi precedenti hanno affrontato anime classici come Voltron, Ronin Warriors e altri. La prima anticipazione del prossimo episodio della sesta stagione si intitolerà “Final Desmithtation“. Qui Rick e Jerry si ritroveranno insieme.

Potrebbero esserci ancora molte altre soprese su ciò che i fan possono aspettarsi di vedere, ma il primo trailer dell’episodio ha rivelato una completa trasformazione stile Sailor Moon per Jerry.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider swimpedia. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Tune into @adultswim on Sunday, October 2nd at 11:00 PM to catch the next brand new episode of Rick and Morty Season 6, "Final Desmithation"! pic.twitter.com/6lodBY8zZh — Swimpedia (@swimpedia) September 26, 2022

Rick and Morty: The Anime, annunciato durante la primavera di quest’anno, rappresenta un tuffo completo negli anime. Prodotta da Telecom Animation Film, la nuova serie non ha ancora rivelato una finestra di uscita o una data di uscita per Adult Swim.

Sappiamo però che il regista Takeshi Sano dirigerà la nuova serie che sarà pubblicata in lingua giapponese con sottotitoli in italiano. Se vuoi dare un’occhiata ai cortometraggi anime di Rick e Morty, ora puoi trovarli tutti in streaming sul canale YouTube di Adult Swim.

Per quanto riguarda la sesta stagione di Rick and Morty, “Final Desmithtation” andrà in onda domenica 2 ottobre. C’è una possibilità che ci possa essere ancora di più rispetto a questa fantastica trasformazione che rimanda a Sailor Moon.