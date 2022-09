Werewolf by Night: lo special di Halloween dei Marvel Studios

Era già noto da tempo, ma finalmente al D23 Expo i Marvel Studios hanno ufficializzato l’uscita di Werewolf by Night, lo special di Halloween che sarà disponibile dal 7 ottobre su Disney+.

In occasione del panel dedicato ai Marvel Studios condotto da Kevin Feige in persona è stato proiettato il primo teaser trailer di Werewolf by Night, etichettato come “Marvel Studios’ Special Presentation“, poi diffuso anche sui canali social.

In un bianco e nero che omaggia nella forma, oltre che nei toni, i classici film di mostri anni ‘50 della Universal, Werewolf by Night (Licantropus in italiano)presenterà il personaggio di Jack Russell, interpretato da Gael Garcia Bernal, un ragazzo che convive con la maledizione della licantropia che lo trasforma in un lupo mannaro nelle tre notti a cavallo della luna piena, ogni mese.

Da quanto vediamo nel trailer, Jack sarà la preda di una sorta di gara tra cacciatori di mostri, che competeranno per acquisire una reliquia appartenuta al defunto Ulysses Bloodstone, leggendario cacciatore di mostri semi-immortale grazie alla sua Pietra di Sangue e padre dell’altra protagonista dello speciale, Elsa Bloodstone, interpretata da Laura Donnelly.

Tra le concitate immagini del teaser trailer possiamo scorgere anche il personaggio di Man-Thing, l’Uomo Cosa, mostro Marvel già protagonista di un film di scarsissimo successo nel 2005. Il personaggio nei fumetti è una sorta di guardiano del Nesso di Tutte le Realtà, un portale presente nelle paludi della Florida che permette di viaggiare nel Multiverso. Forse nell’ottica della Multiverse Saga che unirà tutto il Marvel Cinematic Universe potrebbe essere lui l’elemento più importante di questo special.

Dai toni sicuramente esagerati e sopra le righe, Werewolf by Night, diretto dal compositore Michael Giacchino al suo primo lavoro da regista, si preannuncia come un prodotto sicuramente originale nel panorama delle produzioni Marvel. Il suo formato particolare, uno speciale singolo di circa un’ora diffuso su Disney+, è sicuramente interessante e può aprire la strada ad un gran numero di personaggi Marvel per i quali un film al cinema può apparire troppo rischioso in termini commerciali ma per cui una serie può risultare troppo lunga.