One Piece: svelati i titoli dei nuovi episodi dell’anime

La Guerra di Wano di One Piece si è ufficialmente conclusa nel manga, ma nella serie animata no. Infatti ora sta infuriando con Rufy e i suoi compagni e alleati che continuano a tentare di sconfiggere Kaido e i suoi Pirati Bestia.

In questo aggiornamento elencheremo i titoli dei nuovi episodi dell’anime di One Piece. Mentre Rufy si occupa dell’avversario più forte e temibile parte alla battaglia più dura della sua carriera di spavaldo, i titoli degli episodi anticipano una sconfitta per un protagonista importante.

I prossimi episodi di One Piece anticipano la sconfitta di Rufy nello scontro violento contro Kaido. Inoltre anticipano anche la fine della famiglia Kozuki, che potrebbe comportare seri problemi per il paese di Wano. Di seguito riportiamo i titoli dei nuovi episodi dell’anime di One Piece:

1032: L’alba del Paese di Wa – La battaglia entra nel vivo!

1033: Insediamento! Il Pugno del Re Supremo di Rufy

1034: Rufy sconfitto! La situazione difficile della ciurma di Cappello di paglia

1035: Calpestata! La fine della famiglia Kozuki!

Adesso l’anime di One Piece è pronto a tornare, dopo che di recente si è fermato per esplorare la relazione tra Rufy e Uta, la figlia di Shanks, durante la loro giovinezza. Questo in vista del debutto di One Piece Film: Red, il quindicesimo film del franchise. Dopo aver debuttato in Giappone il 6 agosto, il film sarà presentato in Italia con un’imperdibile anteprima nazionale il 29 ottobre al Lucca Comics & Games 2022.

La più grande battaglia nella storia di One Piece, quella di Wano, si è conclusa nelle pagine del manga. Infatti Eiichiro Oda ha dato il via all’arco finale dopo essersi fermato per un mese. Dopo essere tornato con i normali ritmi di serializzazione, questo ha ripreso da Rufy che, insieme al suo equipaggio e ai suoi alleati, lascia le coste della nazione isolata. Adesso Wano non è più un paese schiacciato dalla tirannia di Kaido. Infatti c’è un nuovo shogun, ossia Momonosuke.

Ci sono ancora tantissimi misteri e segreti da scoprire e per il momento tra gli aggiornamenti più importanti post-wano, abbiamo le nuove taglie della ciurma di Rufy e non solo, e l’origine della creazione Cross Guil. Inoltre Shanks è tornato a mostrarsi dopo i fatti di Wano, esprimendo l’intenzione di reclamare il One Piece.