One Piece Odyssey: in arrivo alcune novità sul videogioco

One Piece è il manga dei record in termini di vendite e nel corso degli anni è diventato il più famoso in assoluto. Mentre la serie di Oda ha presentato ai fan il nuovo lungometraggio, ricordiamo che in produzione c’è anche un videogioco: One Piece Odyssey.

Questo videogioco uscirà quest’anno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X ed S e PC. Tuttavia c’è ancora molto che non si sanno sul videogioco di Bandai Namco, come ad esempio la data di uscita.

Ma molti dubbi, tra cui, si suppone, quello della data di rilascio, saranno chiariti durante una live speciale in streaming durante il Tokyo Game Show il 15 settembre. Inoltre, è stata rivelata una nuova key visual per il videogioco.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale onepiece_games in cui si può guardare la key visual e molto altro. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Katsuaki Tsuzuki, main producer of #ONEPIECEODYSSEY has a message for you: join us on September 15 at 3:00pm CEST for the ONE PIECE ODYSSEY TOKYO GAME SHOW 2022 SPECIAL!

Exclusive information about the game and surprises await you during this livestream – we will see you there! pic.twitter.com/98EZ7MB70p

— One Piece Video Games (@onepiece_games) September 7, 2022