Chainsaw Man: annunciata nuovamente una pausa per il manga

Chainsaw Man ultimamente sta entusiasmando tutti i numerosi appassionati delle avventure di Denji. Tutta opera del talentuoso Tatsuki Fujimoto che riesce a dare vita a delle storie molto intense che spesso generano un coinvolgimento emotivo tra i lettori.

Ma Fujimoto continua ad entusiasmare tutti gli appassionati con Chainsaw Man e questo sicuramente dopo essere tornato con la seconda parte del manga. Nei primi momenti legati al suo ritorno con la parte 2, Tatsuki Fujimoto ha proseguito con la serializzazione con costanza. Tuttavia nelle ultime settimane non è stato proprio così. Infatti già di recente abbiamo parlato di una pausa del manga e oggi riportiamo una novità dello stesso tipo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Chainsaw Man will be on break next week again, and Chapter 104 will be published on September 14th.

It should now be clear the series is, indeed, entering a biweekly schedule at Shonen Jump+ App. https://t.co/hergq4bUeZ pic.twitter.com/H1DpujbSBs

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) August 30, 2022