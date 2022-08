Shonen Jump+ e Manga Plus lanciano un servizio globale per i manga, dove qualsiasi autore può inviare la sua opera

Shonen Jump+ e Manga Plus hanno lanciato l’applicazione insieme al servizio web per i manga inviati dagli utenti “MANGA Plus Creators by SHUEISHA” per il pubblico globale, dando così la possibilità a qualunque artista di pubblicare la sua storia.

Il dipartimento editoriale di Jump+ gestisce tale servizio in collaborazione con società di localizzazione MediBang.

Qualunque autore può inviare il proprio manga, che sarà proposto al pubblico comprensivo del Giappone. Il servizio è compatibile con le lingue inglese e spagnolo.

I manga che saranno pubblicati tramite il servizio MANGA Plus sono visibili anche attraverso il servizio MANGA Plus Creators by SHUEISHA.

Questo servizio utilizzerà anche un sistema di premi mensili per i manga in questione, che saranno giudicati dallo stesso dipartimento editoriale Jump+.

Shueisha pubblicherà i manga vincitori su MANGA Plus e su Shonen Jump+ attraverso la traduzione in giapponese e assegnerà fino a un milione di yen (circa 7.200 dollari/euro) in premi in denaro.

L’app Shonen Jump+ è stata lanciata nel settembre 2014 per offrire una lettura dei manga in maniera totalmente gratuita. Shonen Jump+ serializza diversi manga, come SPY×FAMILY, Kaiju No. 8, Ghost Reaper Girl e Summer Time Rendering.

Shueisha ha invece lanciato il magnifico servizio MANGA Plus in tutto il mondo nel gennaio 2019. Ad oggi il sito naviga con oltre 6 milioni di utenti attivi.

Il servizio è arrivato con oltre 50 titoli, tra cui 13 serie completate. Il sito o l’app pubblica tutti i manga attualmente serializzati della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, della rivista Jump Square e del servizio Shonen Jump+ simultaneamente con la loro pubblicazione nipponica.

Tutto è gratuito nel sito, dal primo all’ultimo capitolo di qualsiasi manga. Parte dei guadagni degli annunci pubblicitari del sito vanno anche agli autori delle varie opere.

Solamente lo scorso anno però il sito ha eliminato le restrizioni riguardanti le lingue. I lettori attualmente possono ora scegliere la lingua del servizio tra inglese, spagnolo, tailandese, portoghese brasiliano, indonesiano e russo.

Mentre nel corso del mese di giugno il dipartimento editoriale ha annunciato che tutte le nuove serie di manga sull’app e sul sito web Shonen Jump+ di Shueisha saranno lanciate simultaneamente in inglese sull’app MANGA Plus a partire dal 2023.