Jujutsu Kaisen: l’ultimo capitolo rivela un cameo inaspettato di Mahito

Uno dei villain più iconici di Jujutsu Kaisen è di sicuro Mahito. Suguru Geto potrebbe essere stato il burattinaio degli eventi dell’incidente di Shibuya, ma forse nessuna maledizione era disprezzata quanto il braccio destro dell’utilizzatore di energia maledetta, Mahito. Responsabile della morte di Nanami e del grave ferimento di Nobara, il villain malvagio è stato sconfitto da Yuji Itadori e, successivamente, ucciso da Geto. Mahito non sarebbe tornato in vita per partecipare alla lotta contro Sukuna, ma Gege Akutami gli ha dedicato ancora spazio nel finale del manga.

Dopo la morte di Mahito, molti fan hanno tirato un sospiro di sollievo poiché il gioioso antagonista aveva seminato molto dolore e tormento a Shibuya. Sfortunatamente, non è stato ucciso da Yuji Itadori, ma è stato assorbito da Geto. Nel capitolo finale, i lettori possono vedere Mahito che aspetta Sukuna nell’aldilà, una scena che ricorda la chiacchierata tra il re delle maledizioni e Jogo nella seconda stagione.

Sedendo nel vuoto, Mahito aveva alcune domande finali per Sukuna. Mahito chiede: “Volevo chiederti una cosa, Sukuna. Stavi mentendo, vero? A te stesso e agli altri? Sul vivere semplicemente come si addice alla tua natura? Penso che la tua vita riguardasse la vendetta contro tutti coloro che ti disprezzavano come un abominio“.

E sorprendentemente Sukuna afferma che se si reincarnasse, intraprenderebbe una nuova strada e tenterebbe di “cambiare il suo modo di vivere”. Mahito non apprezza affatto questa risposta e frustrato urla: “Ma è noioso! Ti sistemerai? Ma allora sono l’unico indisciplinato rimasto!”. Dal momento che Mahito non riesce a lasciar andare il suo odio, trascorrerà l’eternità nel vuoto, incapace di trovare la pace di cui avrebbe bisogno per andare avanti. Ironicamente, Mahito ha la battuta finale della serie durante questo scambio, dimostrando che anche se è morto da un po’ , ha comunque avuto un ruolo significativo.

Mahito non tornerà nella terza stagione dell’anime, ma Studio MAPPA sta ancora spingendo con l’adattamento anime di grande successo. MAPPA, dopo l’annuncio, non ha rivelato altro sulla terza stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen, ma ha confermato che adatterà gli eventi del Culling Game.

Fonte – Comicbook