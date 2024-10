Batman: Urla nella Notte | Recensione

In questa drammatica e toccante graphic novel Batman si troverà ad affrontare uno dei crimini più atroci e spregevoli: l’abuso sui minori. Testi del veterano Archie Goodwin, con le illustrazioni pittoriche di Scott Hampton !

Marco -Spider-Ci- Novelli 2024-10-04T08:00:19+02:00 Autori: Archie Goodwin (testi), Scott Hampton (disegni) Formato: 21X28, 96p., C., colori Prezzo: 25,00 euro Genere: Supereroi Provenienza: USA Casa editrice: Panini Comics Data di pubblicazione: 5 set. 2024

Esistono tematiche spinose e molto delicate, che non è mai facile affrontare, specialmente in un fumetto mainstream. Una di queste è senza dubbio l’abuso sui minori, ovvero la violenza perpetrata ai danni dei soggetti più deboli e indifesi, e proprio per questo aberrante in ogni sua forma.

Il veterano scrittore Archie Goodwin, noto anche per i suoi lunghi incarichi come supervisore ed editor-in-chief della Marvel, ha avuto il coraggio di parlare di questi atroci crimini nella graphic novel Batman: Urla nella notte. Un racconto crudo e realistico, che colpisce come un gancio nello stomaco, ma senza essere mai troppo spinto o pruriginoso.

Goodwin si limita infatti a denunciare queste violenze, ma con il tatto e la sensibilità che si addice a un grande scrittore, lasciando solo intuire questi atti ignobili, senza per questo perdere di efficacia o carica emotiva.

Tutto parte da una serie di atroci delitti, sui cui si troveranno ad indagare il commissario Jim Gordon e Batman, per poi scoprire che si tratta in realtà di un serial killer intento ad uccidere i responsabili di abusi su minori. Gordon stesso rimarrà particolarmente toccato da questa vicenda, non solo per la violenza subita da suo padre in gioventù, ma anche per gli attacchi di rabbia che spesso stava per riversare addosso a suo figlio James Jr.

E’ molto frequente, infatti, che questo tipo di violenze vengano “tramandate” di padre in figlio, in un circolo vizioso che è difficile interrompere…

L’orrore di questi eventi fa da sfondo al mistero legato all’identità del serial killer, che i bambini abusati sostengono sia Batman, anche se ovviamente non è così, per cui il “migliore detective del mondo” e Gordon dovranno scavare fino in fondo a questa torbida vicenda, trovando solo altro dolore e disperazione.

Batman: Urla nella notte è un racconto tragico, dove non ci sono né vincitori né vinti, ma solo vittime, finite loro malgrado in una spirale di violenza senza via d’uscita. Persino un vigilante tutto d’un pezzo e integerrimo come Batman si troverà spiazzato di fronte a tanta crudeltà e tormento, che vanno ben oltre le malefatte di un comune criminale o supercriminale…

La cattiveria umana a volte raggiunge vette impensabili, difficili da contrastare, anche per un supereroe.

Scott Hampton, con le sue illustrazioni pittoriche estremamente crepuscolari ed evocative, riesce a trasmettere tutto il senso di inquietudine e di profonda disperazione che permea il racconto. Il suo tratto realistico, accentuato ancora di più da pennellate nette e decise, che definiscono contorni affusolati e ombrosi, è perfetto per una storia così tristemente legata alla nostra realtà, nella sua accezione più tragica e sconcertante.

Un grande formato, come quello proposto da Panini, è senza dubbio il miglior modo per godere appieno della profondità di queste tavole e della loro potenza visiva, al servizio di una prosa solida e ben strutturata, degna di uno scrittore navigato e ben conscio dei propri mezzi come Goodwin.

Batman: Urla nella notte è un racconto che non vi lascerà indifferenti, specialmente se amate le storie più crude e realistiche del Cavaliere Oscuro, che da sempre caratterizzano il personaggio, essendo molto legato alle strade della sua città e ai problemi che quotidianamente le affliggono, compresi quelli più spinosi e drammatici, come in questo caso.