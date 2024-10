Hai visto l’elefante? | Recensione

Un albo illustrato divertente e giocoso in cui il nascondino diventa un pretesto per intrattenere e divertire il lettore. Una piccola macchina del tempo che attraverso questo gioco così semplice e avventuroso, ci riporta all’infanzia nei familiari ambienti domestici. Non senza qualche elemento fantastico e assurdo.

Testi: David Barrow Illustrazioni: David Barrow Traduzione: Sara Ragusa Casa Editrice: Terre di Mezzo Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 34 pp. Formato: 28×23 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2024 Prezzo: 16 €

Il gioco del nascondino è probabilmente uno dei più antichi giochi che si fanno da bambini. Non serve granché per allestire una partita. Si può fare in tanti o anche in pochi. Anzi, si può fare anche in due. Non serve nessun tipo di oggetto e le capacità necessarie sono solo due. Spirito di osservazione per chi cerca. Abilità di nascondersi per chi è cercato. Nient’altro. Nulla di più facile di questo. Nell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi si parlerà proprio di una bella partita a nascondino. In Hai visto l’elefante? viaggeremo un po’ con la fantasia, tra risate e buffe situazioni. Questo è un libro scritto e illustrato da David Barrow, tradotto da Sara Ragusa e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel maggio 2024. Il titolo orginale è inglese Have You Seen Elephant?, pubblicato nell’ottobre 2015 da Gecko Press.

La storia narrata in questo albo illustrato, come vi abbiamo accennato è piuttosto semplice. C’è un bambino e un elefante che giocano a nascondino dentro casa. Sarà l’impresa più facile del mondo per il bambino, si potrebbe pensare. Dove può nascondersi un grosso elefante dentro una normale casa? Non si direbbe, ma il pachiderma è davvero molto bravo a nascondersi. Il piccolo protagonista lo cercherà in ogni angolo di casa e fuori, ma non riesce proprio a trovarlo da nessuna parte. Il lettore invece, che ha la vista molto più acuta, non avrà di certo difficoltà a trovarlo. In questa esilarante e avventuroso gioco del nascondino con l’elefante, ad accompagnare il protagonista ci saranno un cane. E, alla fine, anche una tartaruga, che lancerà una nuova ardimentosa sfida.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

David Barrow imbastisce un albo illustrato tecnicamente perfetto, sia per quanto riguarda la narrazione che per quanto riguarda le illustrazioni. Tutto gira alla perfezione in un crescendo di ilarità e assurdità nel semplice gioco del nascondino tra due protagonisti un po’ improbabili. Ogni illustrazione che troviamo in questo albo illustrato è praticamente una gag sottintesa. Si ride pagina dopo pagina per gli improbabili nascondigli dell’elefante. Ma si ride ancor di più perché è assurdo come il bambino non riesca a rintracciarlo. Ogni ambiente rappresentato in queste pagine ha un’atmosfera molto avvolgente, d’impatto e al tempo stesso giocosa.

Ovviamente i nascondigli del pachiderma sono scelti in maniera che facciano ridere sempre di più in un’iperbole sempre più improbabile. Il culmine finale della storia poi è raggiunto con un altro personaggio che si aggrega alla buffa compagine. Una piccola tartaruga che lancia una nuova improbabile sfida. Una corsa a chi arriva prima. Assicurando in maniera assurda, come lei sia velocissima e davvero difficile da battere. Insomma in definitiva si ride, ma i personaggi oltre ad essere buffi sono anche molto teneri e si empatizza facilmente con loro. Sia per la storia che li vede protagonisti, sia per la bellezza delle illustrazioni con cui sono rappresentati. Terre di Mezzo è ormai una realtà editoriale consolidata e i cui libri sono sempre sinonimo di alta qualità. Anche qui la troviamo, sia per quanto riguarda i testi, che la stampa e il confezionamento eccellente.

Conclusione – Hai visto l’elefante?

Hai visto l’elefante? è un albo illustrato molto d’impatto a livello visivo ed estremamente giocoso. Nella sua semplicità porta il lettore a seguire il protagonista alla ricerca del suo compagno di giochi. Un enorme elefante che sembra sapersi nascondere alla perfezione in ogni ambiente della casa. O forse è il protagonista che è distratto? Il lettore sicuramente riuscirà a rintracciare molto meglio il pachiderma nascosto. Perché in fondo non è che poi si sappia nascondere così bene.

I protagonisti della storia allestiscono quindi una sorta di teatrino involontario in cui il lettore ride pagina dopo pagina a loro spese. In questo gioco buffo e un po’ infantile possiamo ritrovare le esperienze dell’infanzia di ognuno di noi. A chi non è capitato di giocare a nascondino ma di essere distratto. Per disattenzione o per l’adrenalina di trovare tutti i compagni nascosti.

Sfogliando questo albo il sorriso resta sempre stampato sul volto. Si vive la lettura con divertimento, spensieratezza e tanta tenerezza. Sicuramente Hai visto l’elefante? è uno di quegli albi illustrati da consigliare per la sua leggerezza e bellezza visiva. I bambini si perderanno nelle pagine ridendo di gusto ad ogni buffo nascondiglio dell’elefante che il bambino non riesce a trovare. Un libro quindi da consigliare per una lettura allegra e spensierata senza troppe sovrastrutture.