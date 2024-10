Jujutsu Kaisen: qual è il significato dell’apparizione finale di Sukuna?

Il manga di Jujutsu Kaisen è ufficialmente giunto al termine con il suo capitolo finale, che ha rivelato un ultimo sguardo a Sukuna. Il manga disegnato e scritto da Gege Akutami ha ufficialmente concluso la sua serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo sei anni. E il capitolo 271 ha rivelato ai fan la conclusione dell’avventura di Yuji. Il manga, dopo la fine dello scontro contro Sukuna, ha esplorato le conseguenze immediate di tutto ciò che è accaduto.

La sconfitta di Sukuna per mano di Yuji supportato da Nobara sembrava molto semplice e veloce considerando che gli stregoni avevano affrontato il Re delle Maledizioni per mesi. Ma con la serie che volge al termine, il manga mostra un’ultima volta Sukuna, dimostrando che dimostra ulteriormente che la sua minaccia è stata completamente annientata e il futuro del mondo del Jujutsu sarà molto più chiaro senza la sua interferenza da ora in poi.

Il capitolo 271 di Jujutsu Kaisen vede Yuji, Megumi e Nobara risolvere un nuovo mistero di maledizione, nonché la loro ultima missione nella serie. E Yuji inizia a pensare a come sarà il futuro del loro mondo senza qualcuno come Satoru Gojo. Spetta a coloro sopravvissuti costruire un futuro, e lo stesso vale anche per le maledizioni. Lo stesso Sukuna appare in quello che viene descritto come il “passaggio per la circolazione delle anime”. Si tratta di un vuoto oscuro dove si scopre che vi si trova anche Mahito.

Le loro tecniche, che hanno avuto un impatto sulla loro anima, hanno lasciato un residuo che li ha portati in questo nuovo vuoto oscuro tra i mondi. Qui Mahito dice a Sukuna che credeva che stesse vivendo la sua vita per vendetta. Invece di vivere come avrebbe fatto naturalmente, Sukuna sembrava portare con sé rancore. Ma ora che è stato sconfitto, Sukuna inizia a vedere come avrebbe potuto scegliere di vivere un tipo di vita completamente diverso da quello scelto.

Spiega infatti che aveva avuto due possibilità per cambiare la sua vita. Ma Sukuna si sentiva come costretto a intraprendere un percorso distruttivo a causa della natura del suo potere maledetto. Quindi afferma persino che se avesse avuto un’altra possibilità, forse avrebbe colto l’occasione per cambiare la sua vita. È qui che viene visto con il volto di un Uraume più giovane, e i due se ne vanno insieme nel vuoto. Quindi questo significa essenzialmente che Sukuna non sarà più una minaccia in quanto non ha più una ragione per tornare.

Fonte – Comicbook