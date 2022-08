Netflix come ben sappiamo ha deciso di investire negli ultimi anni in produzioni anime. La piattaforma streaming ha mantenuto le promesse e ora sono state annunciate ulteriori novità.

Che siano licenze o produzioni originali Netflix ha fatto ogni sorta di cose con gli anime fino a questo momento, e ora sembra aver chiuso un accordo Nippon TV per portare ai fan alcune produzioni cult.

L’aggiornamento arriva dagli stessi Nippon TV e Netflix, che hanno appena pubblicato un comunicato stampa che sancisce e conferma l’accordo ufficialmente concluso.

Netflix sta lavorando per portare sulla sua piattaforma 13 titoli nel catalogo nel catalogo anime. Nella lista compare Berserk del 1997, Monster, Nana e altri ancora. In calce l’elenco completo:

Hunter x Hunter (2011)

Ouran High School Host Club

Claymore

Death Note

Death Note: Relight 1 (Death Note Relight – Visions of a God)

Death Note: Relight 2 (Death Note Relight 2 – L’s Successors)

From Me to You

From Me to You 2nd Season

1997 Berserk

Parasyte -the maxim-

NANA

Hajime no Ippo: The Fighting!

Monster

La stessa Nippon TV ha celebrato l’accordo con una dichiarazione verso il suo pubblico:

“Grazie all’enorme successo di Old Enough! in tutto il mondo, insieme alle nostre serie drammatiche e di intrattenimento trasmesse in streaming al grande pubblico in Asia, siamo entusiasti ed allo stesso tempo onorati di chiudere questo accordo con Netflix”.

“Per tantissimo tempo gli anime sono stati il fulcro di Nippon TV: infatti abbiamo prodotto titoli di successo come HUNTER X HUNTER, DEATH NOTE e tanti altri. Con questa crescita esponenziale del medium di certo non poteva esserci momento migliore per chiudere questa partnership con Netflix. Non abbiamo dubbi che la notizia farà contenti numerosi fan in tutto il mondo”.

Anche se non sono produzioni originali Netflix avrà sicuramente una nuova “ventata” di abbonati che si iscriveranno solamente per via d questo annuncio.

Oltre Netflix, escludendo Crunchyroll o HIDIV, tantissimi servizi streaming si stanno dedicando agli anime visto che alla fine dei conti è uno dei medium più remunerativi degli ultimi anni.

Anche altri servizi in streaming come Disney+ e Amazon Prime stanno investendo negli anime, quindi Netflix vorrà dare risalto a questo enorme accordo con Nippon TV per dare una ventata d’aria fresca ai suoi utenti.