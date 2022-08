Manca poco al ritorno de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean e tutti gli occhi sono puntati su Jolyne Cujoh e la conclusione della sua avventura.

La terza parte dell’anime chiuderà la storia della figlia di Jotaro e per non far attendere ancora il pubblico Netflix ha appena condiviso un’immagine inedita di Foo Fighter durante una scena abbastanza nota e importante per gli appassionati del manga.

Da come potete vedere in basso all’articolo, la foto inedita di Foo Fighter è stata condivisa su Twitter grazie alla pagina di Stone Ocea ufficiale.

La foto mostra il personaggio in tutta la sua essenza e ricalca la forte caratterizzazione visto nel manga originale. La scena è una delle più iconiche.

Infatti, molto probabilmente quest’ultima mostra il personaggio durante la sua battaglia con Dragon’s Dream, quindi il pubblico amante del manga di Stone Ocean ha la conferma che la prossima tranche di episodi copre i capitoli dal 67 al 75.

Ricordiamo che gli episodi dal 13 al 24 saranno disponibili su Netflix il 1° settembre. L’ultima serie di episodi darà un degno finale al personaggio di Jolyne, un finale tanto atteso dal pubblico amante del manga di Haraki.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean – Arrivano dettagli sull’anime con una nuova immagine

Se ancora non avete visto le prime due parti e volete recuperare, sappiate che su Netflix sono attualmente disponibili e tra poco, da come avete letto arriverà anche la terza e ultima tranche.

Stone Ocean si ambienta in America e la protagonista è Jolyne Cujoh, figlia di Jotaro. Quest’ultima viene incastrata e condannata a 15 anni di carcere dopo aver avuto un incidente d’auto con il suo ragazzo.

La ragazza finisce poi nella prigione Green Dolphin Street, nota anche come “l’acquario”. La protagonista totalmente sconvolta prende nelle sue mani il ciondolo del padre, una volta che un incredibile potere si risveglia in lei.

Si susseguono eventi inspiegabili e successivamente ad una discussione con il padre si rivela nuovamente la figura misteriosa di Dio.

Cosa ne pensate di questo nuovo design costruito per Foo Fighter? Siete entusiasti del ritorno di JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean? La data è fissata per l’inizio di settembre.