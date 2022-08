Stone Ocean ha esordito come adattamento anime su Netflix nel corso del 2021, facendo attendere i fan per la pubblicazione dei nuovi episodi che avrebbero proseguito le avventure della protagonista.

Il brand di JoJo’s Bizarre Adventure durante la condivisione di nuove informazioni riguardanti il blu-ray dedicati alla sesta parte della serie, non solo conferma una terza parte dell’anime, ma offre al pubblico anche una finestra di uscita per la conclusione della storia di Jolyne Cujoh, che dovrebbe chiudersi appunto, in questa terza tranche di episodi.

Come accennato in precedenza, la prima parte di Stone Ocean è arrivata su Netflix a dicembre del 2021 lasciando il pubblico senza una reale conclusione, visto che come accennato, la serie è divisa in tre parti potenzialmente.

Nonostante questa nuova e papabile ultima parte non sia stata ufficialmente confermata, avrebbe comunque senso, specie se consideriamo tutto il materiale cartaceo originale firmato Hiroiko Araki.

Probabilmente dato il noto successo il pubblico non dovrà neanche aspettare tanto per questa nuova tanche, o almeno non lo stesso tempo che ha dovuto attendere tra la prima e la seconda parte.

Il sito web ufficiale dedicato a JoJo’s Bizarre Adventure ha infatti confermato che un terzo cofanetto blu-ray dedicato alla sesta serie di Jojo Stone Ocean arriverà a maggio del 2023, confermando che potenzialmente il periodo intercorso tra i primi dodici episodi della storia di Jolyne e la terza parte in arrivo a settembre sul servizio di streaming sarà più breve rispetto a quanto atteso con le parti precedenti, come già accennato.

In calce è possibile visionare e leggere quanto detto in questa sede:

Blu-Ray BOX sets will be released! https://t.co/PYNvlihztZ ~ Release Dates ~ BOX 1: November 30, 2022

BOX 2: February 24, 2023

BOX 3: May 31, 2023 pic.twitter.com/yKvgLtcDzq — STICKER ⋆ ⁽ᴶᴶᴮᴬ₋ᴺᴱᵂˢ⁾ (@StickerTricker) August 10, 2022

Da come potete leggere il sito offre anche un sostanzioso sguardo a quelli che saranno gli episodi contenuti in questi blu-ray, che si dovrebbero concludere nel 2023 appunto per un totale di 38 episodi, più eventuali contenuti speciali.

Visto il successo della serie, anche se non abbiamo conferme riguardanti le trasposizioni animate di Steelball Run e JoJolion, considerando il successo spropositato dell’opera prima o poi avremo anche la settima e l’ottava serie del franchise.

Sarà possibile che la terza parte di Stone Ocean arriverà all’inizio del prossimo anno?