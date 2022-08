Hunter x Hunter: Togashi condivide altre novità sulla sua salute

Yoshihiro Togashi è tra i mangaka più popolari al mondo per il suo manga Hunter x Hunter e non solo. Infatti è anche famoso per aver disegnato Yu degli Spettri.

Essere fan di Togashi e di Hunter x Hunter però, implica anche una pubblicazione irregolare del manga a causa dei suoi problemi di salute. Dopo aver aperto un suo account su Twitter, Togashi ha aggiornato costantemente l’intero fandom che lo segue, postando alcune foto delle tavole su cui lavorava.

Il mangaka ha poi acceso la conversazione quando ha pubblicato un breve aggiornamento sul capitolo 399. Infatti oggi riportiamo che Togashi in questa occasione ha condiviso che le sue condizioni fisiche sono ancora precarie.

Togashi confessa che la sua salute non è migliorata. Ha quindi deciso di passare la maggior parte del suo tempo a prendersi cura di se stesso. Per quanto riguarda il capitolo 399, sta dando consigli ai suoi assistenti sugli effetti di sfondo.

Poco dopo questo suo aggiornamento su Twitter, ne condivide un altro. Questa volta dice che non riesce a mettere forza nella mano destra e sta soffrendo.

I fan augurano chiaramente a Togashi una pronta guarigione e una pausa se può aiutarlo a stare meglio. Dopotutto, questa non è la prima volta che Togashi parla dei suoi problemi di salute.

Sicuramente all’inizio di quest’anno, tutti gli appassionati sono andati in visibilio dopo la scoperta della pagina Twitter in cui anticipava un suo ritorno. Tuttavia, recenti interviste con Togashi hanno fatto luce sul suo problema di salute.

Non si può negare che Togashi sia dedito al suo lavoro, ma ovviamente nulla può venire prima della sua salute. Sembra che il mangaka abbia vari assistenti che lo aiutano con Hunter x Hunter, quindi i progressi stanno andando avanti con il manga. Ma se Togashi ha bisogno di allontanarsi dal lavoro per un’altra pausa, dovrebbe fare tutto il necessario per aiutarsi a guarire.