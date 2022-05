Hunter x Hunter: Togashi è il secondo mangaka più seguito su Twitter

Yoshihiro Togashi è uno dei mangaka più conosciuti e amati del mondo del manga. Il suo nome è principalmente diventato famoso grazie a Hunter x Hunter ma è importante anche ricordare che ha scritto e disegnato Yu degli Spettri.

In questi giorni non si fa altro che parlare di lui, infatti è sulla bocca di tutti. Ha letteralmente infuocato tutta la fanbase di Hunter x Hunter.

Nelle precedenti 72 ore ha postato su Twitter un aggiornamento assolutamente inaspettato che ormai nessun fan sperava di vedere o di sentire. Il mangaka stesso su quella che è la sua pagina ufficiale Twitter ha postato una parte della tavola su cui stava lavorando proprio per annunciare il ritorno di Gon e dei suoi amici!

La descrizione del post è ancora più emblematica in quanto recita “ancora altri quattro“. Questo significa che gli altri sei sono già pronti e che ne mancano quattro prima che tutti gli appassionati potranno metterci finalmente mano.

Ricordiamo infatti che Togashi è anche famoso per i suoi frequenti problemi di salute che non gli permettono di lavorare con continuità. Da qui deriva lo stupore dei fan in quanto proprio per questo suo problema, credevano che non ci sarebbe mai stato un ritorno.

Oggi riportiamo che quell’account Twitter lo rende il secondo mangaka più con più follower! Da quando ha riportato il primo post ha raggiunto 2.1 milioni di followers.

La crescita esplosiva di questo account nonostante il suo nome atipico, Un4v5s8bgsVk9Xp, indica la continua passione e fame di notizie dei fan sulla serializzazione del manga. Chi ha risolto l’enigma sull’autenticità del profilo è stato Yusuke Murata. Il disegnatore di One-Punch Man ha confermato su Twitter che l’account Twitter apparteneva a Togashi.

Il manga è rimasto in pausa da novembre 2018. Il manga è tornato da una precedente interruzione nel settembre 2018 dopo essere andato in pausa nell’aprile 2018.

Le interruzioni di Hunter x Hunter si sono verificate in tanti momenti e prima del 2018 anche a settembre 2017. Ora però gli appassionati non stanno più nella pelle per scoprire altre novità e leggere ancora il manga che amano.