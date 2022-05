Hunter x Hunter: Togashi condivide un’anteprima del nuovo capitolo!

È successo. Dopo tanti anni di silenzio Hunter x Hunter sta per tornare. Il tutto all’improvviso, senza ricevere nessun tipo di aggiornamento o annuncio ufficiale. Ha fatto tutto direttamente Togashi. Come abbiamo riportato di recente il mangaka ha pubblicato un messaggio sulla propria pagina Twitter scrivendo. “Altri quattro capitoli per ora“.

Possiamo certificare l’autenticità del messaggio e soprattutto del profilo grazie a Yusuke Murata, disegnatore di One-Punch Man.

Non sappiamo effettivamente se con quel messaggio intendesse che ci saranno altri quattro capitoli per terminare la serie o se dopo questi quattro ci sarà un altra pausa. La prima opzione però potrebbe essere molto probabile.

Ma le novità non finiscono qui è Togashi continua a infiammare la sua fanbase!

Infatti ha nuovamente fatto uso della sua pagina Twitter per condividere con i suoi appassionati un’anteprima della tavola su cui sta attualmente lavorando. Di seguito ne riportiamo il tutto:

La pubblicazione dell’ultimo capitolo di Hunter x Hunter risale al 2018 con il capitolo 390. In questa occasione ci sono stati molti enormi cambiamenti sia nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha che nel mondo in generale.

Dal punto di vista della serie animata ad esempio, gli episodi finiscono anche ben oltre il punto dove si trova in questo momento il manga. Ciò significa che sarà abbastanza difficile recuperare questo gap prima che la serie ritorni.

Per quanto riguarda il manga invece, Togashi aveva precedentemente programmato che per ogni suo ritorno avrebbe lavorato su dieci capitoli. Dopo l’ultimo Tweet però sembra che le cose potrebbero essere cambiate dal 2018.

Di fatto questo segnala che quattro capitoli saranno presentati agli appassionati ma non ha fatto menzione su altri di questi.

Hunter x Hunter: il manga

Ricordiamo che la serie è scritta e disegnata dal mangaka Yoshihiro Togashi e pubblicata in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump.

Shueisha raccoglie come per tutti i manga tutti i capitoli in formato tankobon. Il primo volume è uscito il 4 giugno 1998 e il 28 dicembre 2012 è stato pubblicato il 32º volume.

Per quanto riguarda invece il territorio italiano, il manga viene pubblicato dalla Panini Comics nella collana Planet Manga dal 20 maggio 2004.