Tra le uscite Planet Manga del 26 Maggio 2022 troviamo il Batmanga di Jiro Kuwata, oltre alle nuove uscite di Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe e Murcielago.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 26 Maggio 2022. Vi ricordiamo anche l’annuncio sulla Collector’s Edition di Evangelion, insieme a tutte le uscite di Giugno.

Panini: le uscite Planet Manga del 26 Maggio 2022

Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe 26

Manga Adventure 35

5,90 €

Autori: Kenji Saito, Nao Akinari

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 184

Formato: 13X18

Contiene: Trinity Seven 7 – Nin no Masho Tsukai 26

Rilegatura: Brossurato

Murciélago 20

Manga Fiction 20

6,90 €

Autori: Yoshimurakana

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 200

Formato: 13X18

Contiene: Murciélago 20

Rilegatura: Brossurato

La Promessa della Rosa 9

Manga Love 166

5,50 €

Autori: Kaho Miyasaka

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 160

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Barairo no Yakusoku 9

Rilegatura: Brossurato

LA VITA CONIUGALE PUÒ NASCONDERE PIÙ INSIDIE DI QUANTO SI IMMAGINI…

…Specie se, come Iroha, bisogna sforzarsi di essere all’altezza della famiglia del proprio sposo. Nel corso di un viaggio, la ragazza si sentirà messa alla prova e verrà assalita dai dubbi riguardo alla sua relazione con Retsu.

Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata – Cofanetto

54,00 €

Autori: Jiro Kuwata

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata 1/3

Rilegatura: Brossurato

Al culmine della popolarità della serie TV di Batman degli anni Sessanta con Adam West, in Giappone venne realizzato da Jiro Kuwata un manga di 53 capitoli. Queste storie sono state restaurate e presentate integralmente in tre volumi, qui raccolti in un elegante cofanetto.

Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata 1

18,00 €

Autori: Jiro Kuwata

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 384

Formato: 14.5X21

Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 1

Rilegatura: Brossurato

Per la prima volta in Italia, il manga di Batman (ri)scoperto dal celebre designer Chipp Kidd, che ne ha ispirato il meticoloso restauro. Tre volumi che ripropongono integralmente una perla misconosciuta dell’Uomo Pipistrello.

Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata 2

18,00 €

Autori: Jiro Kuwata

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 376

Formato: 14.5X21

Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 2

Rilegatura: Brossurato

Continua il capolavoro pop batmaniano di un maestro del manga. Una miniserie completamente restaurata con tutte le pagine a colori e una serie di approfondimenti che svelano l’affascinante storia dello sbarco in Giappone del supereroe americano più amato.

Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata 3

18,00 €

Autori: Jiro Kuwata

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 280

Formato: 14.5X21

Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 3

Rilegatura: Brossurato

Batman e Robin affrontano mortali nemici mai visti prima nell’ultimo volume della nuova edizione completa del leggendario manga di Jiro Kuwata. Una perla da scoprire in vista dell’uscita del film The Batman, con Robert Pattinson.

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 21/25 Vuoto

5,50 €

Autori: Hajime Isayama

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Rilegatura: Brossurato

QUINTO COFANETTO DELLA SERIE MANGA E ANIME DI CULTO IN TUTTO IL MONDO

La feroce battaglia dell’Armata ricognitiva contro Reiner, Berthold e il gigante bestia continua. Elvin e Armin hanno messo in gioco la vita, ma basterà il loro sacrificio per far scoprire all’umanità i segreti del padre di Eren?

Nana – Reloaded Edition 5

7,00 €

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Sidooh 3

7,00 €

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 224

Formato: 13X18

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Ao Haru Ride A un Passo da Te 1

5,20 €

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 184

Formato: 11.5X17.5

Rilegatura: Brossurato

Homunculus 13

7,00 €

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 232

Formato: 13X18

Rilegatura: Brossurato + sovracover