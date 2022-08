Hunter x Hunter è sicuramente uno dei migliori Battle Shonen che si possano leggere in questo momento, e fortunatamente l’autore Togashi è tornato al lavoro per proseguire la storia lasciata in sospeso 4 anni fa.

Infatti dopo una longeva pausa durata più di 4 anni finalmente riusciremo a scoprire il seguito della saga rimasta in sospeso dal mangaka, che fortunatamente è riuscito a sistemare anche i suoi problemi di salute.

Negli ultimi mesi si è parlato della mostra dedicata ad Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho, ed oggi abbiamo alcuni aggiornamenti sul lato artistico. In base ad un nuovo tweet apprendiamo che ci saranno anche delle illustrazioni inedite.

Queste nuove news arrivano come sempre, direttamente dalla Terra del Sol Levante per gentile condivisione di Natalie, che ha pubblicato un articolo sull’evento imminente, dedicato al celebre autore.

Ovviamente il team dietro Togashi è riuscito a dare un’occhiata a questa nuova carrellata di disegni, rimanendo altamente contenti per quanto riguarda questi nuovi pezzi.

Da come potete visionare in calce al paragrafo, la nuova illustrazione mostra alcuni schizzi in bianco e nero, che catturano i momenti salienti della famigerata e apprezzata serie.

Uno di essi mostra addirittura Gon in una delle sue ultime forme raggiunte all’interno della storia, anticipando qualche vicenda a chi ancora non ha visionato/letto l’opera.

Nelle nuove illustrazione non poteva mancare di certo Killua, e probabilmente in corso d’opera, a sorpresa durante la mostra potrebbero arrivare altri personaggi di spicco come Hisoka e tanti altri.

Hunter x Hunter: arrivano le nuove illustrazioni di Togashi!

Hunter x Hunter original drawings to be displayed at Yoshihiro Togashi's Exhibition this October in Japanhttps://t.co/Vccx5YC8CC pic.twitter.com/i6jyvOPnDw — Hunter❌Hunter (@HxHSource) July 31, 2022

Questa mostra per i veri fan della serie è di certo oro, e ovviamente non possono perdersela. Per chi non riesce a viaggiare in Giappone però, si può consolare con queste nuove art e i nuovi capitoli in arrivo. In totale, al momento saranno una decina, quindi un numero abbastanza alto per comporre un Tankōbon.

In occasione di questo evento il mangaka si è messo anima e corpo per riuscire a portare avanti Hunter x Hunter, ormai fermo da troppo tempo. Se seguite Togashi su Twitter avrete già un’idea di quanto è determinato a continuare.

Siete contenti di vedere questi schizzi appositamente creati per la mostra?