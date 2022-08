Hunter x Hunter: Togashi rilascia un nuovo aggiornamento

Hunter x Hunter ha pubblicato il suo ultimo capitolo prima dell’ennesima pausa di Togashi ormai molto tempo fa. Tuttavia ormai sono mesi che il mangaka posta in continuazione bozze delle tavole su cui lavora sulla sua pagina Twitter. In questo modo continua a entusiasmare i fan per il possibile ritorno dello Shonen.

Oggi di fatto riportiamo un aggiornamento interessante che ha difatti condiviso sulla sua pagina Twitter. Ricordiamo anche che al momento non c’è una data che annuncia il ritorno ufficiale di Hunter x Hunter con nuovi capitoli.

Sono passati quattro anni da quando Yoshihiro Togashi ha pubblicato l’ultimo capitolo di uno dei suoi manga più popolari, ma come ormai sappiamo Togashi soffre da molto tempo di problemi di salute. Recentemente ha anche spiegato più nel dettaglio le condizioni in cui si è travato e in che posizione in questo momento riesce a lavorare. Il mangaka non riesce a sedersi su una sedia per disegnare da almeno due anni.

Togashi direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale condivide un aggiornamento interessante. Il capitolo 393 è attualmente in fase di revisione approfondita e al momento vengono controllati anche gli sfondi dei capitoli 394 395 e 396. Di seguito riportiamo il contenuto della fonte:

Togashi non è noto solo per Hunter x Hunter, poiché il mangaka è anche autore del celebre manga Yu Yu Hakusho, noto come Yu degli Spettri. La serie che si concentra su Yusuke Urameshi, un giovane delinquente senza rispetto per nessuno che perde la vita sorprendentemente per salvare la vita di un bambino. La sua morte, non prevista nell’aldilà, crea un certo scompiglio. Per risolvere questa situazione incerta, riceve l’incarico di detective del mondo degli spiriti, tornando in vita. Tutto questo gli appassionati potranno guardarlo su Netflix nel nuovo adattamento live-action il prossimo inverno nel 2023.

Attualmente, Hunter x Hunter è ancora bloccato all’arco del Succession Contest, che vede Gon e i suoi amici coinvolti in una lotta tra la vita o la morte tra i membri della famiglia reale per decidere chi regnerà in futuro.