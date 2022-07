One Piece: Oda ricorda il finale inaspettato di Dragon Ball

One Piece è tra i manga più venduti e di successo del mondo ma insieme a questo manga va menzionato il celebre Dragon Ball di Akira Toriyama. Senza dubbi questi due manga hanno contribuito tantissimo alla diffusione del genere di intrattenimento giapponese in tutto il mondo.

In una recente intervista a Shonen Jump, Eiichiro Oda stesso ha potuto parlare del mondo di Goku e degli altri guerrieri Z. Principalmente oggi riportiamo la sua reazione quando aveva scoperto che Dragon Ball si sarebbe concluso.

Per un po’ di tempo, molti hanno creduto che Dragon Ball non sarebbe mai tornato. Le ultime saghe del manga di Toriyama sarebbero state quella di Majin Bu e dell’Arco “End of Z”. Infatti ci sarebbero voluti molti anni prima che Dragon Ball facesse il suo ritorno con la nuova serie che tutti conosciamo come Super.

In un’intervista con Gosho Aoyama, Oda ha parlato della conclusione di Dragon Ball, avvenuta qualche anno prima dell’arrivo di One Piece. Parte dicendo che One Piece è iniziato nel 1997. Dunque solo due anni dopo la conclusione di Dragon Ball.

Per Oda si è trattato di uno shock. Da quel momento in poi ogni debuttante esclamava di voler “rimpiazzare” Dragon Ball con un nuovo manga, scatenando un’accesa competitività. “Poi, dopo due anni, tutti si sono resi conto che confrontarsi con Dragon Ball era come chiedere di essere sconfitto” afferma il mangaka. Continua dicendo che in qualche modo è sopravvissuto a tutto questo.

Oda ha poi parlato del fatto che Shonen Jump stesse risentendo la perdita della serie di Akira Toriyama. In un certo senso questo ha scaturito un senso di frustrazione per il suo debutto. All’epoca, Jump aveva perso sia Dragon Ball che Slam Dunk e si stava dirigendo verso un minimo storico.

La copertina di Jump che conteneva il primo capitolo di One Piece era pubblicata su un giornale con il titolo “La rivista metterà in secondo piano Jump”. Oda confessa di essersi sentito davvero frustrato.