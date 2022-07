Nei manga Shonen ci sono tantissimi aspetti che si possono analizzare e tutti questi sono determinanti per creare un manga di successo. le vicende si basano sulle ambizioni e sugli obiettivi del protagonista principale e sul susseguirsi di combattimenti spettacolari, tipici dei manga Shonen. Ma quali sono i Personaggi cattivi nei manga Shonen?

Questo viene arricchito da tantissimi colpi di scena che spiazzano totalmente il lettore dando uno sviluppo decisivo alla storia. Parte di questi cosiddetti plot twist sono legati ai personaggi e in molti casi questi vanno incontro a un cambiamento radicale della loro personalità. Infatti alcuni di questi, che debuttano come villain, si alleano con i protagonisti diventando “buoni”. Un po’ come è successo in Dragon Ball con Piccolo e Vegeta.

Tuttavia ci sono molti casi in cui accade l’opposto, ovvero quando personaggi presentati come amici dei protagonisti si trasformano in nemici. Ci sono molte ragioni per cui questo processo di sviluppo del personaggio prende luogo. Nella maggior parte dei casi accade quando l’obiettivo è la vendetta e si sa che per arrivare fino in fondo il personaggio interessato è disposto a fare qualsiasi cosa.

In altre situazioni un trauma può spingere un personaggio verso questa transizione, come accade in The Promise Neverland con Isabella. Infatti anche lei da bambina, proprio come Emma, Ray e Norman, veniva “allevata” nelle cosiddette fattorie e in questa fase della sua vita perse la persona alla quale era più affezionata. Dopo aver capito quanto la vita fosse crudele passò dalla parte nemica soprattutto per sopravvivere.

In questa discussione l’obiettivo è individuare i 10 personaggi Shonen diventati villain nei manga Shonen.

I 10 personaggi diventati villain nei manga Shonen

10) NAGATO UZUMAKI

Uno dei personaggi più temibili di Naruto e responsabile della morte suo sensei, Jiraiya. Nel tumultuoso villaggio della Pioggia, Nagato ha visto molte cose orribili nella sua vita. Ha perso la sua famiglia, ma ne ha trovata una nuova con Konan e Yahiko. Insieme, hanno creato il prototipo dell’Akatsuki. Tuttavia, Nagato perse Yahiko, rimanendo solo con Konan. Così, Nagato trasformò l’Akatsuki in un’organizzazione con scopi violenti. Cercò di distruggere il mondo per portare la pace e i suoi modi fuorvianti sono stati influenzati dalla perdita della sua famiglia e dei suoi amici. Questi fatti spiacevoli hanno alimentato una visione cupa e oscura della vita e del mondo.

9) RYO ASUKA

Il manga di Go Nagai, Devilman è tra i più amati tra i lettori. Uno dei personaggi principali che si è poi rivelato il nemico principale è Ryo, noto come Satana. Inizialmente mostra la sua umanità, con delle inclinazioni sicuramente discutibili, ma ha sempre saputo distinguere il bene dal male. Tuttavia, in quanto Satana, Ryo ha perso quasi tutta la sua umanità. A Ryo non è mai importato davvero dell’umanità, considerata una specie debole, ma voleva salvare Akira, infatti è riuscito a trasformarlo. Il modo più semplice per lui di raggiungere questo obiettivo era far rivoltare gli umani l’uno contro l’altro.

8) ISABELLA

Isabella, come tutti i personaggi di The Promised Neverland, è nata e cresciuta in un mondo estremamente violento, oscuro e opprimente. Era un mondo quasi senza scampo. È cresciuta come orfana nello stesso sistema in cui ora lavora come mamma, e quando lo ha fatto ha perso il suo migliore amico, Leslie. Ha cercato di scappare, ma non alcuna speranza, decide di sopravvivere per mantenere viva la memoria di Leslie. Così, diventa mamma e perpetua gli stessi orrori che ha subito da bambina. A parte la morte, però, c’erano poche opzioni. Se non fosse stata presente per la morte di Leslie, forse non sarebbe diventata una mamma.

7) KANAME TOSEN

Kaname è uno dei principali antagonisti di Bleach, è l’ex capitano della 9ª Divisione del Gotei 13 e fedele alleato di Sosuke Aizen. La vita di Tosen cambiò il giorno in cui una donna a lui cara morì. Si trattava di una Shinigami, uccisa dal proprio marito, Shinigami anche lui. Di fronte alla tomba della giovane, giura di seguire la sua personale giustizia, in modo da mantenere la pace nel mondo.

6) STAIN (CHIZOME AKAGURO)

Stain era un eroe in formazione proprio come Izuku Midoriya, ma My Hero Academia ha mostrato una tendenza crescente di vecchi eroi che diventano cattivi. Quando Stain era solo uno studente, aspirava a diventare un eroe come All Might, ma rimase scioccato nello scoprire quanto fosse effettivamente corrotta e falsa la società degli eroi. In una delle migliori trame di cattivi di My Hero Academia, alla fine ha lasciato la scuola e ha dedicato la sua vita a eliminare gli eroi per trovare quelli con un vero altruismo nei loro cuori. Tuttavia per raggiungere i suoi obiettivi ha ucciso o ferito un gruppo di eroi.

5) OBITO UCHIHA

Un altro personaggio di Naruto rientra nell’elenco e si tratta di Obito Uchiha. Dopo essere sopravvissuto miracolosamente grazie a Madara, perde Rin Nohara tra le sue braccia. il dettagli straziante è che la vede morire per mano del suo migliore amico, Kakashi Hatake. Madara Uchiha ha quindi manipolato Obito facendo leva sul suo dolore, trasformandolo in un villain. Naturalmente, questa non era tutta la verità e Obito avrebbe seguito il sentiero del male per anni. Si è reso conto del suo errore solo quando Kaguya Otsutsuki è stata riportata indietro e il mondo intero ha dovuto impegnarsi in una battaglia che avrebbe consolidato il loro destino.

4) KANJURO KUROZUMI

Kanjuro era un samurai del Paese di Wa e un membro dei Nove foderi rossi, infiltrato per conto della famiglia Kurozumi. Crebbe come teatrante in seguito alla morte dei propri genitori e, quando conobbe Orochi la sua vita cambia. Lo shogun infatti aveva dichiarato di avere vendicato l’omicidio dei suoi genitori e si era presentato come erede della famiglia Kurozumi. Di conseguenza Kanjuro divenne un suo seguace, accettando di mangiare un frutto del diavolo e di entrare nelle grazie di Kozuki Oden, affermando di volere solamente trovare un modo per morire.

3) LIGHT YAGAMI

Death Note è un manga dai colpi di scena, anche per quanto riguarda Light Yagami. Sebbene si sia concentrato sull’uso del Death Note per spazzare via i criminali del mondo, è difficile sostenere il ragazzo nel momento in cui prova molto piacere nell’uccidere le persone con una penna. Tuttavia, quando ha iniziato, Light era un discutibile antieroe che inizialmente ha intrapreso la sua sanguinosa strada per la giustizia. Dopo aver effettivamente incontrato il suo Shinigami, è stato completamente abilitato a continuare il suo viaggio. Fu solo dopo questo incontro che Light mostrò la sua vera codardia. Cominciò a mentire, manipolare coloro che gli erano più vicini e uccidere chiunque si fosse avvicinato troppo alla verità.

2) EREN JAEGER

Si tratta di uno dei personaggi più controversi dei manga Shonen. Eren Yeager è sempre stato fin da bambino una persona coraggiosa, precipitosa e con l’intento di esplorare le mura e scoprire il mondo. Tuttavia per lui la vita cambia a partire dalla morte di sua madre. Da lì, tutto è precipitato a spirale e ha visto un amico dopo l’altro morire per mano non solo dei Giganti ma anche dei suoi presunti alleati. Alla fine Eren cambia totalmente così come i suoi obiettivi. Non vuole più sterminare tutti i Giganti, ma vuole porre fine alla vita, risparmiando solo i suoi amici. Un obiettivo impensabile, che lo rende il nemico più pericolo e potente di sempre.

1) SASUKE UCHIHA

Sasuke ha accompagnato i fan in un percorso di evoluzione spiacevole, dettato dalla sete di potere per adempiere alla sua vendetta contro Itachi. Traumatizzato dallo sterminio del suo intero villaggio, Sasuke Uchiha cresce arrabbiato, arrogante e vendicativo. Inizialmente è il rivale di Naruto e crescendo scopre i suoi limiti contro il ninja biondo. Questo lo spinge a rivolgersi a Orochimaru per avere più accesso al potere in modo da affrontare suo fratello Itachi. Con il proseguire della storia si unisce all’Akatsuki e divenne anche una minaccia per tutti i villaggi, arrivando a sfidare tutti i Kage.