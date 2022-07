Nel mondo dei manga Shonen tutti i personaggi principali sono caratterizzati da abilità speciali attraverso le quali possono affrontare tante avversità e nemici. Proprio a questi poteri sovrannaturali i manga Shonen danno vita ai tanti combattimenti spettacolari, che tutti probabilmente hanno cominciato a scoprire guardando serie di successo come Dragon Ball, One Piece e Naruto e tantissime altre.

Molte sono le tecniche che sono popolari in tutto il globo tra gli appassionati e moltissime di queste, come la Kamahameha, sono il risultato di duro allenamento. Ma con il passare degli anni il mondo dei manga Shonen si è evoluto e ha presentato ai lettori tantissimi personaggi che hanno ottenuto i poteri che poi hanno sfruttato.

L’obiettivo di questa discussione è proprio quello di analizzare e riportare i 7 personaggi Shonen che hanno ottenuto i poteri in modo bizzarro o che riescono ad accedervi in modi assolutamente insoliti. Quindi non si parlerà di personaggi come Goku o Vegeta, dalla nascita dotati di forza sovrannaturale e spaventosa.

I 7 personaggi Shonen che hanno ottenuto i poteri in modo bizzarro

Rock Lee – Naruto Yuji Itadori – Jujutsu Kaisen Izuku Midoriya – My Hero Academia Zenitsu Agatsuma – Demon Slayer Monkey D. Rufy – One Piece Toriko – Toriko Tatsumi Oga – Beelzebub

7) TATSUMI OGA

Si tratta del principale protagonista della serie Belzebù ed è uno studente del primo anno alla Ishiyama High School. È il padre adottivo dei Demoni, Belzebù IV, e di sua sorella minore, Nico. Inizialmente, Oga è un delinquente rozzo e indifferente che provava piacere nell’infliggere il maggior dolore possibile quando affrontava i suoi avversari, mostrando un’elevata quantità di sadismo. È a causa di queste qualità che inizialmente è stato scelto per diventare il genitore di Beel. Oga, anche prima di incontrare Baby Beel combatteva solo senza armi quando era coinvolto nelle risse. Da quando Belzebù è con lui, la sua forza è stata ulteriormente potenziata con l’energia demoniaca. Per farlo e dunque accedere a questo potenziale deve bere il latte.

6) TORIKO

Toriko è un rinomato e abile Gourmet Hunter e il protagonista principale dell’anime e della serie manga Toriko. È uno dei “Quattro Re Celesti”, soprannominato “The Glutton”. Mostra un selvaggio senso di entusiasmo solo verso ciò che gli interessa e raramente verso ciò che interessa agli altri. Può anche essere definito inesorabilmente allegro. Molti lo definiscono un ghiottone. Ha anche un’ossessione per la perfezione quando si tratta del cibo che serve. In battaglia è anche dotato di abilità straordinarie come un olfatto incredibile. Però il modo in cui accede al suo pieno potenziale è molto bizzarro. Infatti in cambio di gratitudine che sente verso il cibo, gli permette di diventare ancora più forte.

5) MONKEY D. RUFY

Parliamo del personaggio più popolare in assoluto tra i gli appassionati di tutto il globo. Nelle prime pagine del manga non è altro che un ragazzino esuberante con il forte desiderio di diventare il Re dei Pirati. La sua vita però cambia totalmente mangiando il Frutto del Diavolo Gom Gom. Avendolo scambiato per frutta, ne mangia un po’ e solo facendo questo il suo corpo diventa permanentemente di gomma. Da qui in avanti Rufy mostrerà le potenzialità di questo frutto che l’hanno portato ad affrontare e a sconfiggere uno dei quattro imperatori dei mari più temibili, Kaido. Ora infatti Rufy stesso è uno dei quattro Imperatori e il suo obiettivo è più vicino che mai.

4) ZENITSU AGATSUMA

Sin dall’inizio, Zenitsu si presenta come un Ammazza Demoni talentuoso e abile anche se lo nega. Soprattutto si mostra sempre spaventato e per niente coraggioso, anche se non lascia mai il gruppo. Il modo con cui accede al suo potenziale è sicuramente bizzarro, in quanto ci riesce dormendo. La vera forza di Zenitsu si risveglia quando dorme, poiché è allora che i suoi nervi che normalmente gli impediscono di accedere alla sua vera forza cedono. Di conseguenza lo rendeno più sagace, calmo e preciso in combattimento.

3) IZUKU MIDORIYA

Protagonista del manga My Hero Academia, il suo sogno è diventare un Hero professionista. Un Hero è un individuo dotato di quirk, un’abilità speciale che gli permette di mantenere sempre l’ordine all’interno della società dalle incombenti minacce. Un eroe è autorizzato a utilizzare il proprio quirk nello svolgimento del suo lavoro. Tuttavia Izuku non potrà, almeno inizialmente, inseguire il suo sogno in quanto nasce senza quirk. Si tratta di una rarità. Il destino per il protagonista cambia quando incontra il suo idolo All Might, il quale decide di allenarlo e poi gli trasmette il suo stesso potere facendogli ingerire un suo capello.

2) YUJI ITADORI

Yuji è il protagonista principale di Jujutsu Kaisen. È una persona onesta che si prende cura non solo dei suoi compagni, ma anche di coloro con i quali non ha una profonda connessione. Loda vivamente “il valore della vita” e, a tal fine, farà in modo che gli altri ricevano una “morte adeguata”. Per questo motivo, crede che sia immorale per lui prendere un’altra vita umana e cerca di evitare ogni possibilità di farlo se non come ultima risorsa. Yuji però ottiene il proprio potere in un modo bizzarro, ovvero ingerendo una delle dita maledette di Sukuna, il Re delle Maledizioni. Da quel momento in poi diventa il contenitore di Sukuna e dovrà fare in modo di gestirlo, dimostrando di essere affidabile.

1) ROCK LEE

Uno dei ninja più importanti e particolari di Naruto. Innanzitutto non combatte utilizzando jutsu, ma si serve solo delle arti marziali. In questa disciplina è in assoluto il migliore e infatti è l’allievo dei maestro Gai Maito. Durante la saga del recupero di Sasuke, i ninja del villaggio della Foglia si imbattono in una missione pericolosa in quanto il loro avversario è il quartetto del suono. Rock Lee si ritrova difronte al più forte del quartetto, Kimimaro. Per permettere a Naruto di non essere intralciato da Kimimaro, Lee lo affronta direttamente e per sbloccare al suo pieno potenziale, beve del sake. Infatti quanto Rock Lee è ubriaco sblocca un potere devastante.