Black Clover: annunciato il ritorno del manga

Black Clover è in pausa da un po’ di tempo ormai, ma abbiamo riportato che ci sarebbe stata una pausa di tre mesi da parte di Tabata per lavorare all’arco finale. Ora, sembra che il suo ritorno sia proprio all’orizzonte. Di fatti un nuovo aggiornamento è stato pubblicato suggerendo che Black Clover tornerà questo mese!

L’aggiornamento proviene da Weekly Shonen Jump, pubblicando una piccola anticipazione su Black Clover. La notizia arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

According to VIZ, it seems the next chapter of Black Clover will be published in Issue #35 scheduled for July 31st pic.twitter.com/0P4p1BKB3s — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) July 16, 2022

Come si può notare, sul sito Web di Viz Media è presente un banner che riporta che Black Clover tornerà a essere pubblicato con il suo prossimo capitolo il 31 luglio.

In questo momento, Tabata non ha rilasciato nessuna dichiarazione e anche Shueisha ha taciuto sul ritorno. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una questione di giorni in quanto i tre mesi sono pressoché passati e adesso tutti gli appassionati non aspettano altro che il ritorno di Asta.

Dopotutto, proprio il mangaka di Black Clover ha annunciato i tre mesi di sospensione della serie. L’artista si stava prendendo una pausa per prepararsi fisicamente e mentalmente all’ultimo atto di Asta. Adesso non resta che essere pronti per tornare a leggere le vicende di Asta dalla fine del mese corrente.

Ricordiamo che il manga è ambientato in un mondo dove la magia è al centro della vita quotidiana. I riflettori sono puntati su Asta, un ragazzo privo di ogni abilità magica, e il suo amico Yuno, che al contrario è dotato di grande forza magica legata al vento. I due sono fin da piccoli rivali e hanno deciso di competere per il titolo di Imperatore Magico, la più alta carica magica del loro regno.

Yuno ottiene un leggendario grimorio a quattro foglie dello stesso tipo ottenuto dal primo imperatore magico. Asta, nonostante la sua mancanza di magia, ottiene un misterioso grimorio di cinque foglie, che contiene una misteriosa spada in grado di annullare la magia. Successivamente, lui e Yuno si uniscono ai Cavalieri Magici come primo passo per realizzare le loro ambizioni.