Black Clover: annunciato il regista per il film della serie

Black Clover è uno dei manga che ha avuto incredibile seguito con l’ultimo arco narrativo che ha visto Asta sconfiggere Lucifero. Inoltre molte sono state le novità in quanto la più importante ha visto il protagonista conoscere sua madre. Ha anche avuto modo di capire il motivo del suo abbandono.

Dopo la fine di queste vicende, Tabata ha annunciato una lunga pausa del manga per tre mesi. In questo arco di tempo si concentrerà al massimo per realizzare l’arco narrativo che concluderà il manga.

Nonostante questo lungo periodo di assenza, il team che lavora al suo adattamento anime è impegnato come sempre.

Mentre il manga e la serie TV non si vedranno per un pò, i fan presto potranno guardare il primo film di Black Clover. E ora, sembra come il film ha trovato il suo regista.

L’aggiornamento proviene dall’ultima versione Blu-ray della serie TV di Black Clover. Il volume è stato pubblicato di recente e gli appassionati hanno subito notato che conteneva un’intervista con Ayataka Tanemura. È lì che il direttore dello show ha confermato che lavoreranno al anche il film. Infatti questa conferma proviene dall’insider, BcBluray, che sulla sua pagina Twitter ha confermato la voce appena riportata:

So to anyone who's curious about who's directing the new Black Clover movie: My S4 Blu-ray just arrived, and in Ayataka Tanemura's interview he states:

"Thank you for watching this far. I will be working as the director on the movie that's currently in production –#BlackClover

— Black Clover Comparisons (@BcBluray) May 25, 2022